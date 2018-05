lin, Novinky

1. Vyhněte se hádce

Pokud se vám na partnerově chování něco nepozdává, snažte se nejít do přímé konfrontace, ale spíše mu vysvětlete, jak se cítíte.

„Pokud máte pocit, že váš partner s někým flirtuje, vysvětlete mu, že se vás jeho chování dotýká a necítíte se v této pozici příjemně,“ vysvětluje vztahová terapeutka Rebecca Hendrixová pro server Women´s Health. Vyjádřením svých pocitů dáte partnerovi najevo, že vás něco mrzí a on se nebude cítit napaden a nepůjde s vámi tudíž do sporu.

2. Vychladněte

Pokud se chystáte udělat partnerovi žárlivou scénu, doporučujeme se nejdříve jít uklidnit. Žárlivost je totiž intenzivní a nepříjemný pocit, který je vyvolán nepříjemnou situací a my máme tendenci na něj přehnaně reagovat.

Pokud víte, že tyto situace neumíte příliš dobře řešit, zkuste si nejdříve dát sprchu, jít na procházku nebo se na to vyspěte. Uvidíte, že s čistou hlavou se vám bude celá situace zvládat lépe a možná si i uvědomíte, že jste si celou situaci špatně vyložila.

„I páry ve zdravých vztazích problém s žárlivostí řeší, jen se pak posunou dále,“ říká Hendrixová.

3. Nastavte si pravidla

Pokud váš partner prahne po pozornosti a je na váš vkus až příliš přátelský k ženám, nastavte si doma pravidla - místo toho, abyste se hádali, mu vysvětlete, co přesně vám vadí, a že je to neslučitelné s vaším vztahem. Rozhodně mu ale nic přímo nevytýkejte a nezakazujte. Raději se ho zeptejte, proč danou věc dělá a jestli by se to mohlo do budoucna změnit.

4. Podívejte se do zrcadla

Zamyslete se a položte si otázku, jestli nejste příčinou žárlivosti vy sama. Nejčastější důvod k žárlivosti totiž je, že je člověk sám se sebou nespokojený, a proto podezírá partnera, že dělá něco za jeho zády.

Promluvte si s kamarády nebo terapeutem, proč jste sama se sebou nespokojená, cítíte se ošklivá nebo o sobě pochybujete. Jedině když budete sama se sebou spokojená, můžete budovat vztah na kvalitním základu.

5. Nepřipusťte, aby minulost zničila budoucnost

Pokud vás bývalý partner podváděl, tak to vůbec neznamená, že ten současný bude dělat to samé. Oprostěte se od minulosti a začněte vztah s čistým štítem, jen tak se totiž v životě posunete.

Stejně tak přestaňte řešit i partnerovy expřítelkyně. Místo toho, abyste je pomlouvala, si s přítelem promluvte a vysvětlete mu, že je pro vás nepříjemné, pokud je s nimi v nějakém užším kontaktu. Pokud vás má opravdu rád, tak to pochopí.

6. Nenechte vyhrát strach

V mnohých případech se žárlivost rovná strachu. Pokud se tak začnete cítit, připomeňte si tři věci, které pro vás partner dělá, abyste se cítila milovaně.

Podnikněte spolu také něco romantického, abyste se utvrdila v tom, že za vaši žárlivost může jen strach z toho, že partnera ztratíte. Pokud si toto uvědomíte a vyloučíte, že by měl partner postranní úmysly, uvidíte, že se vám hned bude spát lépe.