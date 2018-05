das, Novinky

1. Buďte aktivní



Nenechávejte aktivitu vždy jen na partnerovi. Muži mají rádi, když není vše na nich. Stejně tak ženy. Proto se nebojte převzít iniciativu, a to již od samotného svádění až po vlastní milostný akt.

2. Zapomeňte na romantiku



Romantický sex je sice pěkný, ale z dlouhodobého hlediska nefunguje. Čím déle tedy spolu jste, tím víc prokládejte romantiku spontánním tvrdším sexem a nebojte se experimentovat a zkoušet věci, které mohou vypadat drsnější, než ve skutečnosti jsou.

Kromě používání nejrůznějších erotických pomůcek sem spadají i nejrůznější sexuální hrátky až po návštěvu swingers party, kde se ale nemusíte hned zúčastnit aktivit, ale jen dívat...

3. Důležitý orální sex

Díky orálnímu sexu většina lidí zažívá ty nejintenzivnější orgasmy. Pokud si nejste jisti svými dovednostmi, zaměřte se na to. Inspiraci naleznete v knihách, ale i ve videích či filmech. Existuje hned několik technik. Ne vždy ale všechny všem vyhovují.

To, co funguje u jednoho, nemusí fungovat u druhého a platí to u obou pohlaví. Proto zkoušejte, sledujte a nebojte se zeptat. Pokud budete vnímaví, velmi záhy naleznete tu nejúžasnější techniku, která váš protějšek dostane doslova do výšin. A zapomeňte na postel. Vášnivý orální sex můžete prožít na stejně neobvyklých místech jako klasický sex.

4. Vysoké podpatky nezvyšují jen atraktivitu

Není pochyb o tom, že vysoké podpatky se mužům na ženě líbí. Prodlužují jim nohy, zároveň ženy působí celkově smyslněji. Nicméně mají i velmi důležitou funkčnost. Zvlášť, pokud je muž výrazně vyšší než žena.

V takový okamžik mohou být podpatky pomůckou pro zpříjemnění určitých sexuálních poloh, které do té doby byly pro milence nepohodlné a v podstatě špatně proveditelné.

5. Není porno jako porno

Klasické porno může být pro mnoho žen odpudivé a budou se mu bránit. Existují ale filmy pro dospělé, které jsou šité na míru právě ženám. Obvykle v nich nejde jen o sex jako takový, ale je v nich i příběh, který v ženách dokáže probudit ty správné fantazie. I díky tomu pak může být sex s dlouholetým partnerem stejně vášnivý jako s novým.

6. Plánujte

Pokud máte malé děti, anebo jste časově velmi vytíženi, pak vám nezbude nic jiného, než i sex dopředu plánovat. Jde ale jen o načasování. Jak samotný akt bude vždy probíhat, by mělo být překvapením...

Je tedy důležité nezaspat na vavřínech a snažit se každé takové plánované milování něčím okořenit. Už jen tím, že o tom budete přemýšlet, v sobě probudíte spoustu fantazie a vášně.

7. Naučte se říkat ne

Nesouhlaste se sexem v okamžiku, kdy na něj nemáte ani pomyšlení jen kvůli tomu, abyste udělali radost protějšku. Tím, že se naučíte říkat důrazné ne v okamžiku, když se na danou věc necítíte, a naopak dáte znatelně najevo svůj souhlas v okamžiku, kdy touhy druhého opětujete, budete pro partnera mnohem více čitelní a předvídatelní a vyhnete se špatnému sexu a tedy milování bez vášně, jež může na vztahu napáchat obrovské škody.

8. Erotické pomůcky řeší řadu problémů



Přivést ženu k orgasmu klasickým sexem může být mnohdy velmi složité. Pokud chcete vsadit na jistotu, vyzkoušejte vibrátor či jinou vibrační pomůcku. Jak ukázaly mnohé výzkumy, tím nejsnazším způsobem, jak dovést ženu k vyvrcholení, je právě za pomoci vibračních erotických pomůcek.

Nebojte se v tomto směru experimentovat. Vyzkoušejte různé druhy vibrátorů, Venušiny kuličky, dilda, vibrující přísavky, vominizéry, vibrační vajíčka apod. Možná budete překvapeni, co všechno existuje a může obohatit váš sexuální život.

9. Každých šest týdnů víkendový sex mimo domov



„Podle rozsáhlého průzkumu amerických sexuologů až 90 % všech párů, jež mají pocit, že se z jejich milování vytratila vášeň, pomůže sex mimo domov. Pokud nemáte dostatek času a možností dopřát si jednou za čas celý víkend mimo domov, pronajměte si jednou za čas alespoň na pár hodin nějaký levný hotel v okolí,” doporučuje pro Daily Mail Tracey Coxová.

10. Neopakujte stejná místa a pozice hned při dalším milování

Na začátku vztahu si všichni myslí, že jejich sexuální apetit nikdy nevyhasne, protože sex mezi nimi je natolik vášnivý, že se o něj nikdy nebudou chtít ochudit. Jenže opadne zamilovanost a priority se opět trochu vrátí k normálu, přibudou k tomu děti, starosti apod. Najednou se všechno začne odrážet i v sexuálním životě. Pokud na tom partneři nezapracují, pak se pomalu a jistě vytratí i vášeň.

Pokud toto všechno nechcete dopustit, už na začátku vztahu dbejte na to, aby vaše intimnosti nebyly neustále stejné, i když se vám to v daný okamžik i tak líbí. Měňte místa (někdy stačí zůstat v posteli, jen se milovat v jiné části - hlavou vzhůru apod.), ale i polohy. Aby sex dva večery za sebou nebyl nikdy stejný.

11. Nebuďte chamtiví

„Jen skutečně málo jedinců zažívá neustále naprosto dokonalý sex. Dokonce i páry, jež svůj sexuální život hodnotí jako úžasný, připouštějí, že z deseti milování za naprosto fantastické považují jen dvě až tři,” upozorňuje Coxová.

Buďte tedy realističtí a neidealizujte si sexuální život jiných lidí.

12. Nesnažte se zkusit úplně vše

Každý jsme úplně jiný, a to, co vyhovuje jednomu, skutečně nemusí vyhovovat každému. Pokud máte k něčemu od začátku odpor, nesnažte se ho za každou cenu překonat. Nenechte se do věcí nutit, stejně tak svůj protějšek za jeho touhy nesuďte. Důležité je, abyste spolu našli uspokojení tam, kde to vyhovuje oběma.

13. Nezapomeňte, že sex není jen o fyziologii

Pokud chcete prožít uspokojivý sex, pak vězte, že nejprve musíte zaktivovat svůj mozek, aby dal signál vašim genitáliím. Pokud vás bude v hlavě zaměstnávat něco, co se sexem nebude mít nic společného, pak vaše prožitky ze sexu nebudou nikdy tak intenzivní, jako když zapojíte svůj mozek pomocí fantazií, hraní rolí a přidáte okamžiky překvapení či očekávání.

14. Udržujte své pohlavní orgány

Zní to jako klišé, ale pokud se nebudete o své genitálie starat, pak vám hrozí nejen různé nemoci, ale také mnohem horší uspokojení. Zejména ženy by měly neustále posilovat své vaginální svaly. Sex pak bude lepší nejen pro ně, ale i pro muže, protože v obou případech bude existovat mnohem lepší kontakt s nervovým zakončením. Vzrušení a prožitek ženy i muže tak budou mnohem intenzivnější.

Kromě tzv. Kegelových cviků mohou ženy vsadit i na Venušiny kuličky.

15. Hádky nemusí být vždy překážkou

Pokud žijete ve velmi bouřlivém vztahu a často připomínáte tzv. italskou domácnost, pak vězte, že to ještě neznamená, že se k sobě nehodíte. Přestože hlasitý způsob komunikace není úplně v pořádku, je to pořád lepší, než když spolu partneři vůbec nemluví.

Výměna názorů s vášní dává stále naději, že existuje šance, že se věci mezi vámi urovnají. Problém nastává v okamžiku, když se přestanete hádat. V tu chvíli dáváte druhému najevo, že váš vztah vzdáváte.

Napětí a úzkost ale mohou hrát v sexuálním životě i pozitivní roli. Vzbuzují totiž nejistotu a ta zase touhu.