Mladá žena se se svým životním příběhem svěřila veřejnosti před nedávnem v televizním pořadu This Morning. Nedlouho před tím přitom jistý průzkum odhalil, že každý osmý člověk je ve svých 26 letech stále panic (panna). Někteří psychologové to vidí jako důsledek současné tzv. kultury hypersexuality a následného strachu z intimity.

Jak se ale zdá, ani jeden z těchto důvodů není aktuální příčinou celibátu Alice Rileyové. Strach nebo specifické přesvědčení její kroky nevedly.

„U mě je to spíše částečně shoda okolní a částečně volba. Myslím, že pokud jde o ztrátu panenství, existují dva tábory. Jeden chce, aby to něco znamenalo a čeká tak na správnou chvíli, jiní si s tím naopak starost nedělají. Myslím, že jsem byla v první kategorii. Nehledala jsem muže, kterého bych si hned vzala, ale chtěla jsem něco víc než jen sex na jednu noc. Jednoduše myslím, že jsem nikdy nenašla tu správnou osobu,” cituje vyjádření mladé ženy server Independent.

Jak uvedla, měla pětitýdenní vztah s mužem, ve kterém se k sexu schylovalo, ale vše bohužel skončilo dříve, než se našel onen správný okamžik. Navíc se ukázalo, že dotyčný stále choval city k bývalé přítelkyni. A dodala, že její rozhodnutí nemá nic společného s nedostatkem důvěry, pochybnostmi o vlastní sexualitě nebo nezájmem o sex, jak ji někteří lidé v okolí podezřívali.

„Hlavní mylná představa, pokud jste panna, je ta, že naprosto nejevíte zájem o sex. Což ale v mém případě není pravda,” dodala. Také se v pořadu svěřila, že by pro ni nebylo překážkou, pokud by měl potenciální partner, se kterým bude jednou mít sex, pestrou sexuální minulost. Pokud to s ní tedy bude myslet vážně.