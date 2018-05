Jaroslav Zvěřina, Právo

Dokážou na určitou dobu zlepšit prokrvení muže do té míry, že mu umožní erekci.

Když se viagra objevila před dvaceti roky na trhu, způsobila téměř šílenství. Byly na ni pořadníky, kšeftovalo se s ní na černém trhu a objevily se dokonce falzifikáty, které se pašovaly do země. Ale děly se i další bláznivé věci.

Média například barvitě popisovala příběh sedmdesátiletého amerického milionáře Franka Bernarda. Sedm let nebyl schopný pohlavního styku se svou o sedm let mladší partnerkou Robertou Burkeovou. Příčina byla jednoduchá: neschopnost dosáhnout erekce. Od chvíle, kdy začal užívat viagru, ji měl, kdy chtěl. Připadal si jak ve snu. V záchvatu euforie si šel hned užívat s mladší ženou. Burkeová pak zažalovala výrobce viagry za to, že jí rozvrátil vztah.

Sedmdesátiletý podnikatel Alan Greenberg byl účinky viagry sám tak nadšený, že založil nadaci, která lék přidělovala méně majetným Američanům, aby si také užili. Jedno balení totiž tehdy stálo kolem 300 dolarů a to bylo pro chudší muže hodně peněz.

Kuriózní byl samotný objev této pilulky, která se stala jednou z nejúspěšnějších v historii farmaceutického průmyslu. Výzkumníci u firmy Pfizer se snažili vyvinout lék, který by pacientům pomohl odstraňovat nebo mírnit potíže vyvolané špatným prokrvením srdce a bolestmi při dýchání. Výsledky však nebyly moc přesvědčivé.

Zjistili ale, že řada mužů, kteří se zúčastnili klinických zkoušek, chce brát tabletky i poté, co testování skončilo. Jeden z nich dokonce ukradl pilulku z laboratoře. Díky tomu odhalili senzační vedlejší účinek léku: silnou erekci u mužů, kteří s ní měli problémy kvůli špatnému stavu svých cév.

Prolamování tabu erektilních dysfunkcí



Co bylo příčinou tak velkého úspěchu sildenafilu? Velká účinnost. Pohybovala se v průměru kolem 80 %. Erektilní dysfunkce byla navíc pro muže citlivé téma. Ničila jejich sebevědomí. Často si ji nechtěli přiznat, a tím pádem ani řešit. Přitom počet mužů, které trápila, byl vysoký.

Viagra je lákala tím, že pro ně představovala jednoduché řešení v oblasti tak exponované, jakou je sex. Teprve časem začaly sildenafil a další léky prolamovat psychologické bariéry i tabu kolem problémů s erekcí.

Ne vše ale probíhalo idylicky a bez potíží. Jako vždycky, když do medicíny vstoupí emoce. V případě viagry to někdy byly spíš vášně. Řada starších mužů si sehnala na zkoušku viagru od kamarádů, kteří je ale neupozornili, že si ji nesmějí vzít, pokud užívají na srdce nitroglycerín nebo léky obsahující nitráty (ty lékaři obvykle předepisovali na srdeční a cévní potíže).

Pokud je zkombinují s viagrou, hrozí jim výrazný pokles krevního tlaku a v některých případech i šok a bezvědomí. V prvních třech měsících od zavedení léku na trh zemřelo kvůli tomu nejméně 16 mužů a sedm z nich dokonce při souloži.

Někteří prognostici varovali před tím, že viagra podpoří mimomanželské pohlavní styky, tedy nevěru. A zároveň se obávali, že by mohla zvýšit počet sexuálních deliktů. Dnes jsou tyto prognózy úsměvné.

Nekriticky nadšení uživatelé sildenafilu postupně zjišťovali, že nejde o žádný zázrak, ale o účinný lék, který má také své kontraindikace. U malého počtu pacientů má též vedlejší účinky: zarudnutí v obličeji, lehké bolesti hlavy, žaludeční nevolnosti nebo průjem atd.

Také další léky s obdobným účinkem, které se objevily na trhu po viagře, mají své výhody a nevýhody. Ale jejich přijetí bylo klidnější a racionálnější. Totéž platí i pro spoustu generik, tedy léků se shodnou molekulou sildenafilu, a tudíž s podobnými účinky. Objevily se, když viagře skončila patentová ochrana. Dnes je opravdu z čeho vybírat. Erekce se ukázala jako skvělý byznys.

Když se sildenafil začal prodávat, mnozí se domnívali, že by mohl zlepšit i sexuální poruchy žen. Klinické studie však nepřinesly přesvědčivé výsledky. Ukázalo se, že sexuální poruchy žen bývají mnohem méně závislé na prokrvení a dobré funkci topořivých těles, než je tomu u mužů.

Změna postoje lékařů



Co se ale podařilo výrazně změnit, to byly postoje lékařů k sexuálním poruchám jejich pacientů. V době, kdy neměli k dispozici účinné preparáty, spočívala jejich léčba hlavně v důkladné psychoterapeutické intervenci a předepisování přípravků, které zvyšují sexuální zájem nebo vzrušivost, tedy afrodiziak.

Nyní má medicína k dispozici léky úplně jiného kalibru, které cílí přímo na okamžité řešení problémů s erekcí. Nezvýšily jen zájem pacientů o to, aby přišli za lékařem, ale zvýšily i motivaci lékařů k tomu, aby léčili pacienty s touto sexuální poruchou.

Naše a mezinárodní statistiky ukazují, že zavedení těchto léků do praxe mělo ještě jeden efekt. Několikanásobně se zvýšil počet pacientů s diagnózou erektilní dysfunkce. To nám signalizuje, jak rozsáhlý a po dlouhá léta i dobře skrytý tento problém byl.

Zvýšil se rovněž zájem o výzkum a o klinické práce, které se zabývají sexuálními poruchami. A zároveň s tím se zvýšily finanční dotace, které vyžaduje tento výzkum a studie. Úspěchy v léčbě erekce oživily zájem o sexuologii v medicíně. A přispěly ke vzniku mezinárodní i evropské Společnosti pro sexuální medicínu.

Tyto organizace se samozřejmě nezabývají jen problémy se ztopořením penisu, ale také dalšími poruchami. O jejich řešení stoupá mezi muži i ženami zájem. To je velmi pozitivní a slibné pro budoucnost.