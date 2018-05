Hledám vhodného partnera aneb Co je pro single jedince důležitější než vzhled

V určité životní etapě hledá každý člověk vhodného partnera pro život, někteří dokonce opakovaně. A každý má určitou představu o tom, jak by měl vypadat a čím by měl oplývat. Jedna schopnost, podle single jedinců ta nejdůležitější, by ale neměla chybět ani jednomu z nich - schopnost smysluplné konverzace.