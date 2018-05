das, Novinky

Zatímco se v druhé polovině minulého století v Evropě všichni oddávali sexu a jejich jedinou starostí bylo, aby tato jejich aktivita nevedla k nechtěnému těhotenství, v současné době nového tisíciletí všichni chtějí být těhotní, ale již nikdo se nevěnuje sexu.

„Pro muže dnešní doby je velmi těžké riskovat neúspěch při namlouvání, vyvíjet komunikační úsilí, které vede k sexu za účelem plození potomka. Současná společnost nabízí celou řadu velmi atraktivních a dostupných lákadel a sex se stal zábavou pro chudé. Nabízejí se různé zkratky, které umí uspokojit rychle, někdy i lépe, a bez rizika, jako pornografie, autoerotika, počítačový sex – cybersex, sex přes sociální sítě,” upozorňuje urolog MUDr. Viktor Vik, Ph.D z kliniky Reprofit.

Což potvrzuje pro magazín Health i Cynthie Grahamová, profesorka sexuálního a reprodukčního zdraví na univerzitě v anglickém Southamptonu. Podle jejího výzkumu mužům masturbace naprosto stačí. Vnímají ji jako rovnocennou náhradu partnerského sexu. Pokud tedy masturbují, mají pak nulový zájem o sex.

Za zcela tristní příklad považují odborníci nedávný průzkum mladých Japonců. Vyplynulo z něj, že přes 45 % Japonců ve věku 16 až 24 let nemá žádnou zkušenost s reálným sexem.

„Daleko horším zjištěním v uvedeném výzkumu je fakt, že 80–90 % mužů z uvedené skupiny chce ve svém panictví pokračovat nadále. Sex je obecně příliš nezajímá a v Evropě to časem nebude jiné. Ve finále bude jedno, jestli mají, nebo nemají kvalitní spermiogram, když na samotný akt ani nedojde,” dodává Vik.

Za problém mohou i tzv. mamahotely



Odkládání založení rodiny do vyššího věku mají podle androloga, gynekologa a sexuologa MUDr. Pavla Turčana na svědomí i tzv. mamahotely, kdy se o muže stará do vyššího věku jeho matka a do jisté míry přebírá roli jeho partnerky.

„Přibližně polovina dospělých dětí využívá této pohodlné formy bydlení, a to i přes fakt, že jejich věk překročí hranici třiceti let. A někteří se za to ani nestydí,“ upozorňuje PhDr. Eva Štichová, klinická psycholožka pražské Nemocnice Na Františku.

Málokdo z nich si ale uvědomuje, že to ohrožuje jejich další budoucnost. „Muži si pak hledají partnerky spíše na nezávazný sex, protože nejsou nuceni k tomu, aby se stěhovali a zakládali vlastní hnízdo. V pozdějším věku si pak hůře zvykají na to, že je třeba se omezit, právě kvůli malému dítěti. Lépe jsou na tom muži, kteří se starají o domácí zvíře, ti zodpovědnost obecně chápou lépe,“ vysvětluje MUDr. Turčan.

Zatímco v minulém století byl trochu divný ten, kdo rodinu ještě v 25 letech neměl, nyní je tomu přesně naopak.

Nedostatečná sexuální výchova

Na vině je dle psycholožky Lucie O`Sullivanové z univerzity v kanadském Frederictonu i způsob, jakým jsou děti ve školách o sexu informovány.

„Vždy jsme se ve výchově zaměřovali spíše na problémy v sexu. Poučovali jsme žáky stylem: Neprovozujte ho a když už ho provozujete, ujistěte se, že předejdete tomuto a tomuto problému,“ prohlásila. „Nikdy jsme pořádně nezdůrazňovali, že sex má být příjemnou stránkou našeho života.“

Důkladná sexuální výchova přitom pomáhá mladým dělat vlastní rozhodnutí. Vše ještě zhoršuje snadná dostupnost pornografie, která velmi významně ovlivňuje sexuální návyky mladých.

„Dostupnost pornografie je větší, častější, a hlavně extrémnější než kdy předtím. Už nejste odkázáni jen na sbírku pornografie vašeho otce, internet nabízí nesčetné možnosti. Postoj mladých mužů k sexu se tak i z tohoto důvodu mění,“ uzavírá téma odbornice.