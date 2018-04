bok, Novinky

Bezpečný i nebezpečný internet

Sociální sítě jsou ve 21. století jednou z nejlepších cest, jak se o potenciálním partnerovi dozvědět co nejvíce, aniž by si na to musel člověk najímat soukromého detektiva. Stačí se podívat na instagramový či facebookový profil a hned víte, co se dotyčnému líbí, jaký má názor na politiku, dokonce co měl nedávno k večeři.

Všechny tyto informace ale mají svou cenu. Můžete si díky nim udělat o partnerovi vlastní obrázek a považovat ho za toho pravého, i když ve skutečnosti takový být ani nemusí. První reálná schůzka navíc bude o to méně zábavná, když už budete vše potřebné vědět a předstírat, že to nevíte.

Definice schůzky se změnila

Za dob našich rodičů vypadala schůzka zhruba následovně: muž vyzvedl ženu u ní doma - pravděpodobně s květinou v ruce - šel s ní na večeři nebo do kina a znovu ji doprovodil domů ke dveřím se slibem, že jí brzy zavolá.

V současnosti vypadá rande všelijak, muž se ženou se scházejí v baru, se skupinou přátel při sledování filmů, při různých akcích. Jakkoli může někdo namítat, že i tak může být společně strávený čas kvalitní, jisté je jedno. Z klasické schůzky dvou lidí se pomalu vytrácí romantika, uvádí server Independent.

Kdo za koho zaplatí účet

Nezastavitelný vývoj v seznamování přinesl i změny v tom, kdo bude platit účet v restauraci, kině atd. Dříve bylo samozřejmé, že muž, který pozval dívku na schůzku, plně akceptoval, že bude platit veškeré výdaje s tím spojené.

V dnešní době by se dal takový pohled pochopit dvěma způsoby - buď bude takový muž považován za dokonalého rytíře, nebo naopak za sexistu. Ve spojitosti s neustále opakovanou rovnoprávností žen může vyvstat i další problém. Pokud se dopředu partneři nedohodnou, kdo bude platit, může je na konci schůzky čekat nepříjemný rozkol.

Neosobní seznamování



Pryč jsou doby, kdy žena (někdy i muž) čekala u klasického telefonního přístroje, až dotyčný zavolá. Vymoženost v podobě chytrých mobilních telefonů tuto součást navazování vztahů zcela změnila - komunikace je díky nim rychlejší a mnohem pohodlnější. bohužel ale také poměrně neosobní.

Navíc používání emotikonů a zkratek v textových zprávách může vést k nepřesné či naprosto mylné interpretaci zprávy. Nehledě na to, že rande s někým, kdo neustále hlídá svůj telefon a čte si zprávy, opět postrádá minimálně romantiku.

Sex na prvním rande už není tabu

Ruku v ruce s nástupem změn v moderním seznamování se z tohoto procesu pomalu, ale jistě vytrácí i určitá zdvořilost. To, co bylo dříve téměř nemyslitelné, je v současnosti zcela normální - například sex na prvním rande.

Dříve se lidé seznamovali za jediným účelem, uzavřením manželství. I dnes je to u mnoha párů prioritou, ale rozhodně ne pravidlem, přednější je si užít.

Zvýšené riziko sexuálně přenosných nemocí

Možné negativní následky sexuálního styku s novým partnerem jsou v dnešní době mnohem závažnější, než byly za dob našich rodičů. Podle dat amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) z roku 2016 v Americe výrazně stoupá počet lidí s nějakou sexuálně přenosnou nemocí několik let po sobě, v roce 2016 zaznamenali před 2 milióny pacientů s chlamydiemi, kapavkou nebo syfilidou.

Přestože je v dnešní době informovanost a podpora bezpečného sexu na mnohem vyšší úrovni, než tomu bylo dříve, riziko přenosu těchto nemocí je rovněž mnohem vyšší než dříve. Podle dat CDC byl například virus HIV v roce 2014 na osmém místě žebříčku nejčastějších důvodů úmrtí lidí ve věkové skupině 25 až 34 let.