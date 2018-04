Hanka Fifková, Právo

1. Nedostatek času. Rychlovka těsně před spaním může mít velké kouzlo v období zamilování, když je sexuální touha oboustranně na vrcholu. Pokud jste po pracovním dni unavení a rychlý sex vás zklidní, uvolní a uspí, jste s velkou pravděpodobností muž. Sexem si vyčistíte hlavu a usnete jako špalek.

Člověk na druhé straně postele, pravděpodobně žena, to takhle obvykle nemá. Většina žen potřebuje k milování v dlouhodobém vztahu pohodu a vyladění. To se v té pětiminutovce nedá stihnout.

2. Nedostatek komunikace. V období zamilování si někteří lidé zvyknou o sexu nemluvit, protože to prostě není potřeba. Ale s přibývajícími roky je absence rozhovorů o sexu riskantní.

O jiných věcech je přece normální mluvit. Minimálně proto, aby člověk věděl, že je vše v pořádku. Někteří lidé si myslí, že přece musí vědět, jak to v sexu je. Vidí to na vlastní oči. Bohužel nemusí, a někdy i dost dlouho.

3. Tři chyby v komunikaci. I v sexu platí, že je třeba chválit, chválit a chválit. Vždycky máte za co. Na deset pochval by měla připadnout jedna výtka nebo nespokojenost.

Při opačném poměru ocenění a výtek si partner v krátké době bude připadat jako neschopný žák, který se nějakým nedopatřením ocitl v posteli s věčně nespokojenou učitelkou nebo učitelem. Tato situace obvykle vede k jednomu ze dvou scénářů: časem s vámi přestane spát úplně, nebo si půjde pro jedničku jinam.

4. Odlišná očekávání. V dlouhodobých vztazích mívají partneři různý názor na to, jak často a jakým způsobem by se mělo odehrávat milování. Nemohou se shodnout, jestli by to mělo být obden nebo jednou za měsíc. Pro většinu mužů bude ideálem sexu soulož století, jako třeba ve filmu Základní instinkt. Pro mnohé ženy je to zase dlouhé něžné mazlení, které provokuje fantazii. Třeba lehké šimrání jazykem na intimních místech, kterému se říká motýlí třepotání.

Tady nepomůže nic jiného, než že se smíříte s jednoduchou pravdou: tempo a způsob sexu určuje „méně výkonný“ partner. Pokud ho nechcete uštvat, musíte na něj počkat. Jinak riskujete, že sice vyhoví vašim představách o kvalitním sexu, ale bude to dělat se zaťatými zuby. A jednoho krásného dne ho to přestane bavit.

5. Nerealistické představy. Muži si třeba představují, jak jejich manželka dozraje po letech vztahu a oni si pak konečně užijí všeho, o čem kdy snili. Některé ženy si zase myslí, že se z nešikovné medvědí tlapy jejich partnera stane vnímavá a laskají ručka pana Dokonalého. Díky jejich laskavému vedení. Všichni tito snílci budou ale zklamaní.

Existuje ovšem lepší řešení než to, abyste partnerovi vyčítali, že nesplňuje vaše očekávání. Občas si při sexu pomozte svými představami.

6. Neřešení sexuální dysfunkce. Pokud pár dlouhodobě neřeší potíže, jakými jsou třeba potíže s erekcí nebo s dosahováním orgasmu, mívá to fatální důsledky. Ženy mohou orgasmus zahrát. Mnoho z nich to dělá, z nejrůznějších důvodů.

Třeba se o něm stydí mluvit. Nebo o něm mluví, ale partner je neslyší. Anebo předstírají vyvrcholení od začátku vztahu, ale pak už jim připadá hloupé přiznat barvu. Prostě nevědí, jak na to. Když ale neprožívají orgasmus, riskují, že ztratí chuť na sex.

Muži chybějící erekci nemůžou předstírat. Pak je ale jednoduché začít tuto poruchu řešit. Společně s partnerkou a s lékaři. Pokud ovšem nepatří mezi supermany, kteří radši přestanou spát s manželkou, než aby si přiznali, že mají nějaký problém.

7. Špatné načasování. Mnoho lidí má rádo, když sex přirozeně vyplyne ze situace. Pokud se to daří, je to určitě nejlepší, co se může stát. Ale možná je váš partner z těch mužů, kteří potřebují věci plánovat. Potřebují se na ně připravit a pevně je začlenit do denního rozvrhu.

Možná je vaše partnerka z těch žen, které musí jít do postele vydrbané a navoněné, ale také poté, co stejně vypadá i vaše kuchyně po společné večeři. Pak se na ně nezlobte a s laskavostí to přijměte. Tlačit na ně nemá smysl, ničemu tím nepomůžete, spíš naopak.

8. Nucení do sexu. Pokud začnete partnera, ale i sami sebe, do něčeho nutit, pohybujete se na tenkém ledě. Ze začátku může být jednoduché milovat se častěji, než byste chtěl nebo chtěla, navíc způsobem vám naprosto cizím. Později to může být složitější.

Často to začíná vstřícným postojem: „Nechce se mi, ale rád nebo ráda to udělám, protože ho miluju.“ Pokračuje to přes smířlivé: „Nechce se mi, ale vydržím to, aby byl klid.“ Ale snadno to může skončit smutně: „Už vůbec nemůžu a definitivně nechci.“ Na to, abyste se v tuto chvíli snažili něco vyřešit, už většinou bývá pozdě.

9. Stereotyp. V sexu nemusí vůbec vadit. Mnohým dvojicím vyhovuje, když přesně vědí, kam sáhnout a co nebo jak udělat. Problémem bývá spíš stereotyp ve vztahu, který místo aby šel dopředu, sedí na zadku a žije z podstaty.

Pokud nemáte problém s tím, abyste si udělali čas jeden na druhého, a to už v období, kdy máte malé děti, nebudete na sebe v rozpacích koukat ani o dvacet let později, když budete žít v prázdném domě, ze kterého dospělé děti už dávno odešly.

10. Pohodlnost a rezignace. Myslím tím především pohodlnost ve vztahu k sobě samému, ale i ve vztahu k partnerovi. Muž v sexu potřebuje zrakové podněty a ženy zase sluchové vjemy. V tomto ohledu je to zcela jednoduché. Muži se rádi dívají na své pěkné ženy a ženy rády slyší od svých mužů, že jsou pěkné.