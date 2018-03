bok, Novinky

„Když se někoho dotýkáte, jednoduše mu tím říkáte: jsem na tvojí straně,” vysvětlil ve svém výzkumu neurovědec David J. Linden, profesor na John´s Hopkins University School of Medicine v americkém Baltimoru.

Když se budou lidé na vzájemný fyzický kontakt zaměřovat každý den, i po několika měsících či letech ve vztahu, bude to mít podle jeho vyjádření na jejich vztah pozitivní vliv.

Doteky upevňují vzájemné pouto

„Lidské tělo je na doteky doslova stavěné - lidský mozek je na to stavěný,” vysvětlila antropoložka Helen Fisherová pro server Health. Z čistě vědeckého pohledu je pak význam doteků následující - když se s partnerem dotýkáte, dochází v těle k nárůstu produkce hormonu oxytocinu, kterému se také říká hormon lásky. Díky němu si lidé udržují pocity hlubokého a vzájemného spojení.

Doteky zmírňují stres

Jeden z nejpozoruhodnějších efektů fyzického kontaktu je jeho schopnost uklidňovat tělo i mysl čili ulevovat od stresu. „Chcete být uvolnění a v pohodě? Relaxujte a udržujte fyzický kontakt s někým, na kom vám záleží,” radí psycholožka Tiffany Fieldová z univerzity v Miami.

Doteky zmírňují bolest

Vzájemné doteky mohou rovněž působit jako přírodní analgetikum, tedy prostředek na mírnění bolesti. Americký vědec Pavel Goldstein na tento způsob přišel ve chvíli, kterou si vybaví nejedna žena-matka a mnohdy i její partner - když jeho vlastní žena rodila.

„Měla bolesti a já přemýšlel, jak jí pomoci. Vzal jsem ji za ruku a vypadalo to, že jí to trochu pomáhá,” svěřil se s vlastním zážitkem, který se posléze rozhodl ověřit i z vědeckého hlediska. A kupodivu prokázal to samé. Ženy pociťující různé formy bolesti hodnotily své potíže jako mírnější, když je u toho partner držel za ruku.

Doteky vás učiní šťastnějšími a zdravějšími

Jak odborníci dodávají, fyzický kontakt je rovněž přínosný pro lidské zdraví - obou jedinců - a rovněž je činí šťastnějšími. Pokud jsou v pohodě a tělo produkuje více prospěšných látek než těch škodlivých, jsou lidé odolnější proti různým infekcím a nemocem.