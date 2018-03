Rozpoznat, zda se jedná o narcistu (člověk, který obdivuje jen sám sebe) není v rané fázi tak snadné, jak by se mohlo zdát, a proto se s podobnými muži mnoho žen zaplete a někdy i navážou vztah.

„Ačkoli existuje mnoho druhů narcismu, všechny mají podobné rysy,” říká psycholog Craig Malkin pro Huffington Post a dodává, že to, co mají všichni narcisté společné, je silná averze ke sdílení autentické citové zranitelnosti. Jaké další vlastnosti mohou muže-narcistu charakterizovat?

Ovládá vaši schůzku od A do Z

Vybral restauraci, doporučuje vám, co si objednat a moc dobře ví, kam na drink, až večeře skončí. Někdy je sice příjemné, když se o plány dokáže postarat muž, ale přílišná míra ovládání veškerého společného času škodí a zadává důvod k tomu si myslet, že se možná jedná o narcistu.

Nenápadně se chvástá

Většina narcisistů se okatě a ráda chlubí, ale existují i zkušenější, kteří to dělají tak nenápadně, že si toho zpočátku ani nevšimnete. Naučili se totiž svou aroganci dostat pod kontrolu a v konverzacích se jen nenápadně zmíní, že například navštěvují nejlepší tělocvičnu ve městě, řídí jen německá auta atd. Dělají to tak citlivě, že jejich protějšek zpočátku ani nemusí zaregistrovat, že se jedná o červenou vlajku.

Je nezdvořilý k obsluze



„Dávejte pozor na to, jak se váš společník chová k číšníkovi či obsluze. I to může totiž ukázat, jak s vámi v budoucnu bude jednat,” říká terapeutka Darlene Lancerová a dodává, že neurvalost a arogance signalizují nízkou sebeúctu a narcismus.

Má za sebou pouze krátkodobé vztahy

Mluví o tom, že hledá lásku na celý život, ale když se ho zeptáte na jeho minulé vztahy, dozvíte se, že trvaly sotva pár měsíců? Pak je na čase zpozornět.

„Věnujte pozornost zejména negativním skutečnostem, které o svých vztazích prozradí a nenechte se ošálit jeho komplimenty, kterými vás bude jistě zahrnovat,” dodává Lancerová.

Zajímají ho vaše nejistoty, ale nemluví o těch svých

Chce vědět všechno a vašich neúspěších a pokaždé, když mluvíte o nějaké nepříjemnosti, doslova hltá každé vaše slovo? Pokud sám o sobě neřekne nic, co by ho jen trošku dostalo do pozice zranitelného, pak se jedná o klasickou strategii narcistů. Ti se totiž vždy snaží být na koni a mít ve vztahu silnější pozici, což je samozřejmě nemyslitelné. Partneři by spolu neměli soutěžit, ale být rovnocenní.