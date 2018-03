„Věřím v transparentnost a upřímnost, které jsou dle mne hlavními stavebními bloky pro zdravý vztah,” uvedla pro server Health Jennifer Wiessnerová, vztahová terapeutka z amerického státu Maine. „Rozhodnutí o sdílení počtu sexuálních partnerů s novým protějškem, případně sexuálního zneužití v minulosti, je však třeba velmi pečlivě zvážit,” dodala.

I proto párům jako první radí: „Než se svého nového partnera zeptáte, s kolika ženami spal, nejdříve popřemýšlejte o tom, proč se vůbec ptáte. Pokud je váš motiv zvědavost a snaha poznat partnera lépe, je třeba se na takový rozhovor dobře připravit,” dodala.

Za stejnou otázkou ale může stát i skrytá žárlivost, která může posléze napáchat nemalé škody. I proto je mnohdy dobré tuto otázku přeskočit a vůbec ji neřešit.

Jakmile získáte dané informace o partnerovi, už se jich jen tak nezbavíte, navíc vás takové zjištění může výrazně ranit nebo rozezlít. Jak uvedla odbornice z vlastních poznatků, právě takové pocity pak trápí velkou řadu lidí, kteří se na počet sexuálních partnerů ptali.

Lidská zvědavost

Pídění se po detailech a informacích, které ve skutečnosti nic moc nezmění, zato v nás vyvolají vztek či závist, je součástí lidské povahy, respektive zvědavosti.

„Často to vidím u párů, kde byl jeden z nich nevěrný. Ten druhý chce znát každý detail o tom, co ten druhý udělal, aniž by to pro vztah či emoční rozpoložení té či oné osoby bylo nějak přínosné,” popsala ze své praxe Wiessnerová.

Totéž pak platí o sdělování počtu sexuálních partnerů. Je to jednoduchá otázka, která ale může ve výsledku strhnout lavinu dalších zvědavých dotazů. A pokud dotyčný partner odpovědi neposkytne, může se partnerka uchýlit k pátrání na sociálních sítích, což ve výsledku značí jediné - výrazné narušené důvěry v partnera.

„Mnohem produktivnější je dle mého názoru otázka ohledně testování na různé sexuálně přenosné choroby a ujištění, že jsou oba partneři zdraví. A to vše dříve, než spolu začnou mít sexuální vztah. Počet partnerů není důležitý, možnost nákazy jakoukoli nemocí rozhodně ano,” vysvětlila.

Jak odbornice na závěr dodala, je jedno, zda se partner zeptá vás, nebo se zeptáte vy na jeho dřívější partnerky. Sexuální skóre aktuální vztah nezlepší - ani to nízké, ani to vysoké. Upřímnost v reálně probíhajícím vztahu a bezpečně provozovaný sex jsou tím, na čem záleží.