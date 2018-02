Starší lidé především těží ze svých zkušeností, dobře znají své tělo a vědí, co jim dělá dobře. Ne náhodou tak lidé pokračují ve svém sexuálním životě mnohdy i po osmdesátce, což potvrzují i mnohé starší studie.

Například podle studie neziskové organizace National Council on Aging je zejména pro ženy sex po sedmdesátce minimálně tak uspokojující, jako když jim bylo čtyřicet. Jiný průzkum publikovaný v odborném periodiku The New England Journal of Medicine zase odhalil, že se většina starších lidí žijících s partnerem oddává milování klidně i dlouho po oslavení osmdesátých narozenin a nemálo z nich provozuje pohlavní či orální styk nebo masturbaci klidně i po devadesátce.

„Dnešní senioři se rozhodně vymykají zažitým představám o pasivních babičkách a dědečcích v houpacích křeslech. Současní šedesátníci si svá důchodová léta chtějí užít se vším všudy, včetně sexu. Nevyhýbají se tak ani návštěvám sexshopu. Naopak tvoří 30% všech návštěvníků. Muži mají zájem hlavně o podpůrné prostředky, tedy o tabletky na erekci a podtlakové pumpy. Ženy pak mají v oblibě obecně populární vibrátory či venušiny kuličky,“ upozorňuje Adam Durčák ze společnosti Ruzovyslon.cz.

Navzdory klesajícím pohlavním hormonům



Přestože zájem většiny lidí o sex se s věkem přirozeně snižuje kvůli nízké hladině pohlavních hormonů, díky zlepšené životosprávě a pokroku v medicíně se celá řada seniorů o sex neochuzuje.

Starší milenci totiž nehledí tolik na „výkon“, jako na kvalitu, ne na tělesné, ale psychické uspokojení.

„Pohlavní život bývá pro seniory především zdrojem hezkých citových zážitků. Těch není v životě nikdy dost. Ve stáří je lidé mohou postrádat víc než kdykoli předtím. Protože k sexu bývá obvykle potřeba pár, můžeme ho považovat za dobrý recept proti samotě a pocitu společenské izolace,” vysvětluje sexuolog Jaroslav Zvěřina.

Senioři se samozřejmě potýkají i s mnoha potížemi. Muže nejčastěji trápí potíže s erekcí, ženy zase hůř dosahují vzrušení a orgasmu. Jejich sexuální život mohou komplikovat i zcela konkrétní zdravotní problémy. Nicméně když chtějí, se vším si dnes dokážou poradit.

„V tom, jak vypadá intimní život ve stáří, se často odráží celá historie konkrétního vztahu. Pokud partneři zvládli všechny nástrahy, které jim život nachystal, a zbyl jim na stará kolena ještě kousek vášně i vzájemné touhy, může být jejich milování dokonce krásné. Nekomplikují si ho malichernostmi, mají nadhled nad nedokonalostí života a dokážou si při sexu projevit všechno, co se o sobě za ty roky dozvěděli a co se navzájem naučili, uzavírá sexuoložka Hanka Fifková.