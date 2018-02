Diana Ringová je matkou tří dětí. Po posledním porodu dvojčat začala být velmi nespokojená s tím, jak vypadá její postava. Samotnou ji nejvíce trápilo, že postrádala ženské křivky. Před třemi lety se proto kromě držení diety a cvičení rozhodla nosit i korzet.

„Myslím si, že celkově mám velký sex appeal, ale když si nasadím korzet, tak se cítím ještě více sebevědomě. Předtím jsem nebyla spokojená se svým tělem, protože jsem byla silnější postavy. Na tom by nebylo nic tak špatného, kdyby se mi tuk na těle ukládal do ženských partií. Tak tomu ale nebylo a moje tělo začalo připomínat to mužské,” uvedla Diana, která pracovala devět let jako kuchařka, pro Barcroft TV.

Takto vypadala Diana Ringová, než začala nosit korzet.

FOTO: Profimedia.cz

Nyní vlastní 45 korzetů, díky kterým se dostala na neuvěřitelných pětačtyřicet centimetrů v pase. Její manžel ji podporuje, ale přiznává, že mají s manželkou dohodu, že už se nepokusí si obvod pasu dál zmenšit. Ostatně korzetu se Diana nevzdává ani při intimních chvilkách s manželem.

Diana Ringová se pyšní velmi úzkým pasem.

FOTO: Profimedia.cz

Sama Diana pro Daily Mail dodala, že si na ni lidé na ulici často ukazují, rodiče spolužáků jejích dětí mají s jejím pasem často problém.

„Myslí si, že představuji špatný příklad, co se týká ženského těla a často protáčejí oči, když kolem projdu. Já ale jejich děti nevychovávám a nemyslím si, že bych šla špatným příkladem. Dokonce i můj doktor mi řekl, že po fyzické stránce jsem naprosto v pořádku.”

Diana Ringová s rodinou

FOTO: Profimedia.cz