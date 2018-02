Nepořádek v bytě způsobuje napětí ve vztazích a negativní emoce

Noviny, hrnky a drobky na stole, ve dřezu špinavé nádobí, na židlích přehozené hromady oblečení, to všechno zaplňuje nejen prostor, ale utváří i nepohodlné prostředí. Z krátkodobého hlediska to je plně akceptovatelné, ale z dlouhodobého to zavání problémy. Ne náhodou je nepořádek tématem hádek číslo jedna ve třetině českých domácností.