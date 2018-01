Podívejte se s námi na několik signálů, které vás mohou včas upozornit, že se váš vztah neubírá tím správným směrem a místo pana Božského máte vedle sebe zdatného manipulátora.

1. Velmi rychlé sblížení

Jste nadšená, jak moc se o vás hned od začátku partner zajímá? Pak buďte na pozoru. Přestože je moc hezké, že máte od začátku pocit naprostého souznění, nic to nemění na tom, že byste měla být na informace o vás a vaší minulosti skoupější.

„Shromažďování informací se sice může jevit jen jako zvědavost, a tedy skutečný zájem o vás, ale dost často se stává, že je to jen způsob, jak se rychle dostat k vašim slabinám,” varuje na svém blogu koučka Sharon Demková.

Kvalitní vztahy mají přirozený rytmus, ve kterém se vše postupně vyvíjí a zraje. Svůj čas tak mají i nejrůznější tajemství i to nejniternější ve vás.

Pozornost a zájem se jednoduše nerovná důvěryhodnost. Osobní prostor a soukromí je tak zapotřebí si skutečně střežit. „Vaše historie a neúspěchy z vás utvořily tu úžasnou osobu, kterou jste dnes, ale všechny ty vzpomínky a příběhy patří jen vám. Buďte tak velmi opatrní na to, komu je převyprávíte,” radí Demková.

2. Když činy neodpovídají slovům

Věřte tomu, co vidíte, nejen tomu, co slyšíte. Jakmile postřehnete, že partner něco jiného říká a něco jiného dělá, pak onu záležitost nebagatelizujte. Důvěryhodnost je pro vztah velmi důležitá a člověk s tímto chováním by ji neměl získat.

Pokud mu ji ale dáte, pak vězte, že se velmi záhy ocitnete v jeho manipulativní hře, kde děj a pravidla určuje on sám. Vaše názory a pocity pak nebudou vůbec nikoho zajímat.

3. Ztráta životní rovnováhy

Čím rychleji přestanete myslet na své já a začnete dělat věci jen podle přání a potřeb druhého, tím snadněji ztratíte půdu pod nohama. Vztah jednoduše neznamená to, že přestanete žít svůj život a vše přizpůsobíte někomu jinému. Vždy musí jít o kompromis a vyváženost, kde je dostatek prostoru pro přání a potřeby obou partnerů.

4. Reakce těla

Naše tělo nás může mnohdy víc ochránit než mysl. Pokud při komunikaci či kontaktu s druhým začnete pociťovat divný tlak na prsou, ve střevech či čelisti, pak vám vaše tělo říká, abyste utekla. A je jedno, zda se jedná o špatný pocit, strach, úzkost z odmítnutí či ztráty. Vaše tělo se jednoduše vedle daného muže necítí dobře a vy uděláte nejlépe, když mu budete naslouchat.

Zdravý a bezpečný vztah totiž vyvolává úplně jiné reakce. Obvykle vám dává pocit, že máte křídla a můžete dělat cokoli. Získáte tak pocit sebejistoty a životní lehkosti.

5. Špatné expartnerky, špatní kolegové, špatní kamarádi



Jakmile muž začne o svých expartnerkách hovořit jako o „šílených”, mentálně nestabilních ženských, o svém šéfovi jako o zlém křivákovi a o kamarádech jako o naprostých pitomcích, pak vězte, že tak činí pravděpodobně z důvodu, aby ve vás vzbudil lítost a touhu ochránit ho. „Ve své hře vás tak dostává přesně tam, kam potřebuje,” upozorňuje odbornice.

Mějte také na mysli, že přesně tak, jak před vámi hovoří o svých ex, může hovořit o vás ve vaší nepřítomnosti.

6. Nepředvídatelné chování

Pokud je váš partner náladový a jeho chování se tzv. mění z minuty na minutu a vy nikdy nevíte, jak v daný okamžik zareaguje, pak vězte, že to s normálností nemá co do činění a utečte, jak nejrychleji to půjde.

Nestabilní lidé s nepředvídatelným chováním vyvolávají jen pocity úzkosti a pochybnosti o sobě samých. Velmi snadno tak vedle nich ztratíte půdu pod nohama, a tedy rovnováhu a pocit sebejistoty.