1. Okamžitě ukončete své zálety

Chcete odpuštění od svého protějšku? Pak urychleně přerušte vztahy se svými milenkami/milenci. Mnozí nevěrníci tvrdí, že to zcela nelze, zvlášť když spolu dotyční pracují apod. Pokud vám však na vašem manželství záleží, musíte to udělat. Přes to jednoduše nejede vlak.

„Uvědomte si, že druhý k vám ztratil důvěru a ta se sama od sebe neobnoví. Pokud budete nadále v jakémkoli kontaktu se svou milenkou/milencem, byť nevinném, nemůžete očekávat, že k obnovení důvěry dojde. Podváděný jedinec jednoduše nesmí žít v neustálém strachu, že k nevěře může opět dojít, potřebuje mít jistotu, že vše definitivně skončilo,” vysvětluje na svém blogu odbornice na vztahy Deborah McFaddenová.

2. Požádejte o odpuštění

Odpustit nevěru lze, ale vyžaduje to upřímnou omluvu a obrnit se trpělivostí. Nečekejte, že rozhřešení získáte okamžitě. Vše má svůj čas.

3. Buďte pozorní



Své činy se snažte odčinit i svou pozorností. Nemusí jít o žádné velké věci. Stačí, když si vzpomenete, co má druhý rád, co mu dělalo na počátku vašeho vztahu radost či jaké byly jeho sny.

4. Pokuste se obnovit důvěru

Jedním z nejtěžších úkolů je obnovení vzájemné důvěry. Prvním krokem je říct 100% pravdu. Bohužel i malé lži v těchto případech nefungují a obvykle právě na nich snaha o odpuštění ztroskotá.

Dalším krokem je zůstat v klidu kdykoli, když na vás druhý kvůli své frustraci z celé události zaútočí. Musíte se naučit potlačit své negativní emoce. Je to velmi důležité. Pokud se necháte strhnout, obvykle v návalu emocí řeknete něco, čeho záhy budete litovat, protože už to nepůjde vzít zpět.

„Uvědomte si, že podvedený má nárok na své negativní výlevy. Je to jediný způsob, jak všechen vztek a bolest ze sebe dostat a začít normálně fungovat,” vysvětluje McFaddenová.

5. Odhalte příčinu

Důležitou součástí léčebného procesu vztahu je označit důvod, proč k nevěře došlo. Pokud se tak nestane, podvedený jedinec se nikdy nezbaví obav, že se vše může opakovat.

Přestože není vůbec jednoduché o dané věci mluvit, a to pro oba zúčastněné, k zachování manželství je to jednoduše nutné. Jestli důvodem k nevěře byly jakékoli nedostatky ve vztahu, je důležité je uznat a snažit se je řešit. Jedině tak budete moci jít opět vpřed.

„Nicméně bez ohledu na to, jaké okolnosti vedly váš protějšek k nevěře, neznamená to, že vy jako podvedený jste jakkoli zodpovědný za vzniklý stav. Chybující je vždy ten, kdo byl nevěrný,” upozorňuje odbornice.

6. Rána nikdy zcela nezmizí

Mějte vždy na mysli, že i když vám druhý odpustí, jizva v jeho srdci už navždy zůstane. Může se tedy stávat, že i po letech se jednou za čas u podvedeného mohou objevovat nejrůznější obavy a na vás bude ho uklidnit.