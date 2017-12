Vztahová odbornice z New Yorku Jane Greerová uvedla, že jakkoli se mnozí snaží svému protějšku ulevit od trápení, mnohdy celé věci spíše uškodí, než pomohou. A stačí k tomu i pár dobře míněných slov typu: ´Tak mi přeci řekni, co tě trápí´. O co víc se dotyčný nechce se svým problémem svěřit, o to větší škodu může přesvědčování ze strany partnera nadělat.

Největší potíž tkví v tom, že každý člověk upřednostňuje jiný způsob, jak se s různými problémy vypořádat. Mnozí se pak nechtějí partnerovi svěřit z obav, že by se odhalili ve špatném světle, vysvětlila Greerová pro server Independent. Někomu zase naopak vyhovuje vypořádat se s potížemi sám, například při procházce nebo při cvičení.

„Nejhorší, co můžete v takové situaci říci, jsou věty typu ´Opravdu to chci vědět´ nebo ´Možná ti s tím můžu pomoci´,“ popsala odbornice.

Jakkoli mohou být pohnutky ze strany partnera, který chce pomoci, dobře míněné, tlačení na druhého, aby se svěřil, už podle odbornice nemá moc co do činění s empatií a samotnou snahou pomoci. Nátlak totiž může ve druhém snadno vyvolat pocit, že chce dotyčný pomoci za každou cenu, a to hlavně pro svůj pocit zadostiučinění.

Co tedy v takové situaci dělat? Nejlépe nic. Pokud partner řekne, že o svém problému nechce mluvit, pak je nejlepší jeho názor respektovat.