Jak uvádí server Daily Record, výsledky, které sestavili odborníci z Kinseyho institutu z univerzity v americké Indianě, jsou více než zajímavé.

Poukázaly totiž na to, jak důležitým faktorem je stárnutí, co se četnosti milování týče. Lidé do třiceti let věku mají obvykle sex dvakrát do týdne, v ročním přehledu je to pak 112 milostných aktů.

V rozmezí 30 až 39 let se začíná četnost pomalu snižovat, průměrná hodnota se zastavila na čísle 1,6 za týden. V ročním pohledu to představuje sex 86krát za určené období.

Od čtyřiceti do padesáti let věku se hodnota milování ustálila na čísle 69 za rok. Což je zhruba polovina zjištěné četnosti v rozmezí od 18 do 29 let.

Věk jako jeden z hlavních faktorů

Ke zjištění uvedených dat vědci zpovídali celkem 1170 Američanů ve dvou oddělených fázích, které od sebe dělilo deset let. S ohledem na to, že někteří mladí lidé měli sex výrazně častěji, než je uváděný průměr, a naopak někteří starší jedinci se milovali méně, než je uvedeno, z celého výzkumu vyplynulo, že právě věk je jedním z hlavních faktorů, které mají na četnost milování vliv.

Čím starší pak člověk je, o to více chuť na sex ovlivňují i jiné faktory. Vedle fyzických byly ale častějším důvodem spíše ty emocionální. „Lidé, kteří se cítí starší, a mají více negativních postojů ke stáří, budou pravděpodobně vnímat nejsilněji pokles kvality svého sexuálního života,” uvedl v komentáři k výzkumu na svém blogu doktor Justin Lehmiller.

„Na druhou stranu, čím mladší se lidé cítí, o to více si budou užívat sexu i v pozdějším věku. Případně u nich bude pokles sexuální aktivity méně výrazný. Tato studie tak velmi výrazně podporuje myšlenku, že největším sexuálním orgánem je lidský mozek. Je jedno, v jaké životní etapě se lidé nacházejí. Způsob, jakým o sobě přemýšlejí, může výrazně ovlivnit jejich sexuální zkušenosti,” dodal.