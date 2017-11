Sex je přínosný v mnoha směrech, a to i podle vědců. Během milování se do těla vyplavuje celá řada hormonů a chemikálií - především oxytocin, který je označován za hormon lásky. A právem. Snižuje totiž hladinu stresu a naopak dramaticky zvyšuje pocity vzájemné důvěry, bezpečí, vazby a lásky, popisuje pro Women´s Health magazine vztahová terapeutka Mary Kay Cocharová z amerického Los Angeles.

K uvolnění zmíněných chemikálií a hormonů, a tudíž i k vzájemnému většímu spojení, napomáhají například vzájemné doteky kůže na kůži s partnerem. Rozhodně ale nejsou jediné, odborníci představili i několik dalších způsobů, jak své pouto upevnit.

Nebojte se vyjádřit

Jste v posteli nesmělá a stydíte se cokoli vyjádřit? Pak se podle Cocharové připravujete o možnost, jak se s partnerem ještě více sblížit. Řekněte mu bez ostychu, co se vám líbí, nebo naopak nelíbí. Nebojte se dát svým prožitkům průchod. „Vyjádřete to slovy nebo sténáním, ukažte, jak prožíváte společné okamžiky,” popsala odbornice.

Zaměřte se na svůj dech

I něco tak obyčejného jako dech může prohloubit partnerský svazek. Hlubokým dýcháním vyjádříte své potěšení, vzájemné hluboké dýchání pak může pomoci zintenzivnit vzrušení. „Při tantrickém sexu učíme partnery společně dýchat, aby si vytvořili lepší erotické spojení,” dodala odbornice.

Zapomeňte na televizi a mobil

Při milování se za každou cenu vyhněte jakémukoli rozptýlení. Vypněte televizi, mobily, zapomeňte na kontrolování zpráv. Během sexu se soustřeďte pouze jeden na druhého.

Pozor na domácí mazlíčky

Mnozí lidé sdílejí lože se svými psími či kočičími mazlíčky. Co se ale týče milostného splynutí, je takový mazlíček jedním z největších ničitelů té správné nálady.

Proměňte ložnici ve svatyni

Ložnice by měla být místem, kde se milujete s partnerem a spíte. Jiné činnosti do ní nemají mít přístup - žádná práce v posteli, telefonování nebo surfování na sociálních sítích. Veškeré moderní i jiné technologie by měly zůstat před dveřmi ložnice. Jedině tak si budete moci plně užívat chvilky se svým partnerem.

Nezavírejte oči

Mnozí lidé při sexu zavírají oči, odbornice ale radí mít je alespoň občas otevřené. „Existuje neurověda, která poukazuje na zjištění, že pokud si dva lidé hledí do očí, dochází v reaktivní, tzv. limbické části mozku ke zklidnění, což jim umožňuje prožívat hlubší spojení,” popsala Cocharová.

Naplánujte si romantický večer

Chcete si vztah něčím ozvláštnit? Nezapomínejte si čas od času naplánovat, a hlavně užít romantickou večeři ve dvou. A nemusí jít vždy o několikachodové menu - i klasické jídlo, které máte rádi, se počítá. Nezapomeňte na svíčky a především - užívejte si vzájemné chvíle, flirtujte, svádějte, prodlužujte předehru. To vše udělá sex mnohem příjemnějším a zajímavějším.