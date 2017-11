Vědci vyzpovídali více než 11 tisíc mužů a žen ve věku mezi 16 až 74 lety, kteří měli v posledním roce alespoň jednoho partnera. Z jejich zjištění jasně vyplynulo, že až třetina dotazovaných postrádala dostatečnou chuť na sex.

Hlavními viníky přitom nejčastěji jsou: odcizení s partnerem, špatná psychická kondice, trauma z nedobrovolného sexu nebo prodělání pohlavně přenosné nemoci.

Průzkum také prozradil, že v dlouhodobých vztazích postrádají chuť na milování dvakrát častěji ženy než muži. Přičemž některé ženy tento stav začaly pociťovat již po roce vztahu. Dost často za to mohly odlišné chutě a praktiky partnerů, případně potomci (do pěti let věku) žijící ve společné domácnosti.

Řešení situace se podle odborníků nabízí v otevřené komunikaci. „Za nízké libido obvykle může nedostatek citové blízkosti a vzájemné otevřenosti partnerů. Pokud tomuto stavu chtějí partneři předcházet, nezbývá jim nic jiného než se naučit o sexu, svých potřebách a touhách otevřeně mluvit. Jedině tak dosáhnou toho, že je společný sex bude uspokojovat i po letech,” uzavírá téma pro magazín Health Cynthie Grahamová, vedoucí studie a profesorka Sexuálního a reprodukčního zdraví na Southamptonské univerzitě v Anglii.

Odlišné vnímání masturbace



Za zajímavé považují vědci i zjištění, jak moc ovlivňuje u partnerů chuť na sex masturbace. Zatímco muži po masturbaci hlásili nulový zájem o sex, u žen tomu bylo přesně naopak. Podle odborníků tak ženy vnímají masturbaci jako doplněk k sexuálnímu naplnění, přičemž muži ji považují za plnohodnotnou náhradu sexu.