Ženy pohlížejí na lásku stále jinak než muži

Pokud jde o lásku, mluví muži a ženy stále jiným jazykem. Jak vyplynulo z rozsáhlého průzkumu deníku The New York Times, který analyzoval více než 80 000 příspěvků, jež za posledních 13 let poslali jejich čtenáři do rubriky Moderní láska, muži hovoří v souvislosti s láskou především o sexu a činech, zatímco ženy o manželství a pocitech.