Mezi ty, pro které byl orgasmus nedostižným cílem, patřila překvapivě i herečka Marilyn Monroe, sexuální idol padesátých let minulého století. Na sklonku života se přiznala své důvěrné přítelkyni, že ho nikdy nezažila. I když byla třikrát vdaná a mohla se pochlubit řadou milenců.

Proč to muži mají jednodušší a ženy složitější, to částečně vysvětluje evolučně reprodukční teorie. Muž obvykle nedokáže oplodnit ženu bez orgasmu, protože bez něj není schopný ejakulace, tedy výronu semene. Proto matka příroda učinila z jeho vyvrcholení tak významnou součást mužské sexuality.

Žena dokáže dobře otěhotnět i bez orgasmu

Přihodit se jí to může i v situacích, kdy prožívá pohlavní styk negativně, třeba při znásilnění. Je paradoxní, že při něm otěhotní třikrát častěji než při normální souloži. A aby to všechno bylo ještě zamotanější, i experti se dodnes přou, jestli má ženský orgasmus vůbec nějaký význam pro přirozené početí.

I když ho značná část žen nedosahuje nebo dosahuje jen někdy, neznamená to, že jsou vadné, porouchané, tedy sexuálně dysfunkční. Prostě to tak mají. Z různých, někdy i z docela složitých důvodů. To, jestli se dokážou dostatečně sexuálně vzrušit a prožít orgasmus, u nich totiž záleží na řadě okolností. Hlavně na vztahu k partnerovi, ale třeba také na fázi jejich menstruačního cyklu nebo jejich životní situaci a problémech, které musejí řešit.

K nám do poradny chodí relativně často pánové zralého věku se svými mladičkými partnerkami. Takový mužský sexuální suverén mi pak řekne: „Doktore, udělejte s ní něco. Nedokáže mít při souloži orgasmus.“ Není zrovna jednoduché mu vysvětlit, že jeho mladá partnerka dosáhne vrcholu své sexuální výkonnosti až po letech. Ale pak se může hodně divit, jak se změní jejich sexuální život. Muži totiž dosahují maximální erotické vzrušivosti obvykle mezi 20 a 25 lety, ženy až někdy po třicítce.

Orgasmus jako prestiž



Vědomí, že uspokojili partnerku, je pro většinu mužů otázkou prestiže a důkazem toho, jak jsou v sexu dobří. Spousta žen jim proto pocitové vyvrcholení předstírá, aby je nepřipravily o jejich triumfální pocity. A to tím spíš, když muži usilují o jejich orgasmus opravdu urputně. Sehrají jim to divadélko. Mají doma klid a sebevědomého pána tvorstva. I muži někdy předstírají orgasmus, aby dámám potvrdili, že jsou vzrušující a užili si to s nimi. Stává se to však podstatně vzácněji.

Pokud u žen dojde k poruše v prožívání orgasmu, nebývá snadné ji vyléčit. Na rozdíl od poruch erekce, na které už dnes existuje spousta účinných léků, jež zlepšují prokrvení penisu. U žen lékaři takové prostředky nemají. Navíc u nich obvykle nestačí jenom to, aby jim zlepšili prokrvení pohlavních orgánů.

Žena, která vnímá poruchu jako problém, by měla přijít za sexuologem z vlastní iniciativy, to znamená, že ho chce sama aktivně řešit. Pomoci může i to, když přijde s partnerem. Klíčem k řešení jejích potíží se sexuálním vzrušením a vyvrcholením bývají většinou dvě věci. Tou první jsou erotické představy a fantazie, tou druhou pak způsob, jakým jí partner dráždí pohlavní orgány.

Je ale pravda, že někdy potřebuje pomoc spíš psychologa. Ženská sexualita je daleko víc spjatá s pocity, představami a zážitky, než je tomu u mužů. Existují dokonce ženy, které dokážou prožít své sexuální vyvrcholení jen na základě psychických podnětů.

Jak překonat problémy s vyvrcholením ženy



Velice kuriózní případ ze své praxe popsal slavný český psychiatr, profesor Vladimír Vondráček. Měl pacientku, u které vyvolávala orgasmus voda proudící v řece. Aby všechno bylo ještě bizarnější, tenhle efekt u ní měla pouze voda z Vltavy. Jiné řeky na ni takhle neúčinkovaly.

Ale vraťme se k praxi sexuologických ordinací. Nejsnadněji překonávají problémy s vyvrcholením ty ženy, které dokážou dosáhnout orgasmu samy, pomocí masturbace, případně s využitím vhodného vibrátoru. Sexuolog pak může klientce navrhnout, jak do způsobu dráždění, který se jí osvědčil, zapojit partnera.

Pokud jde o léky, které mohou zvýšit chuť žen na sex a zlepšit jejich reakce i prožitek, lékaři v USA začali předepisovat pilulky obsahující účinnou látku flibanserin. Jejich schvalování bylo kuriózní.

Svérázný výzkum ženského orgasmu udělali američtí vědci. Zkoumali, jestli ho může ovlivňovat čistý měsíční příjem muže. Zjistili, že čím je vyšší, tím častěji ho ženy dosahují.

Výsledky klinických studií, které s nimi lékaři dělali, nevyznívaly úplně přesvědčivě. Americký úřad FDA (Food and Drug Administration) je proto neschválil. Ocitl se však pod tlakem médií a vlivných feministických organizací. Úřad nakonec ženám vyhověl a lék schválil k užívání.

První zkušenosti ze zahraničí ukázaly, že u některých testovaných pacientek skutečně zlepšil jejich sexuální vzrušivost, i když určitě ne u všech. Do České republiky tato novinka zatím nedorazila.

Ke svérázným výzkumům ženského orgasmu patřil ten, který udělala skupina amerických vědců. Zkoumal, do jaké míry může jeho četnost souviset s čistým měsíčním příjmem partnera. Došel k závěru, že čím je jeho plat vyšší, tím častěji ho jejich partnerky dosahují.

Někdo to může považovat za důkaz, jaké jsou ženské potvory. Jiný v tom uvidí přirozenou přitažlivost dominantních mužů, tedy jakýchsi moderních alfa samců. A další třeba šikovnost – podobně úspěšně, jak zvládají tito muži svou profesi, tak si vedou i v jiných věcech. Včetně milování se svou ženou a pochopení toho, co ji vzrušuje a uspokojuje.