Je však nutné zdůraznit, že tento termín nepředstavuje nějaký jasně definovaný sexuologický pojem, jako jsou například homosexualita nebo třeba bisexualita. Ve vědecké sexuologii sapiosexuálové neexistují. Jde spíš o to, že se internet snaží reflektovat určitou osobní preferenci určité skupiny lidí.

Nedávno vznikla speciální aplikace Sapio – Intelligent Dating, což bychom mohli volně přeložit jako Seznamka pro moudré a inteligentní. Pěje chválu na schůzky, na kterých partneři kladou stejný důraz na intelektuální jako na fyzickou přitažlivost. Kritici poukazují na to, že uživatelé této a dalších podobných on-line seznamek reagují nejprve na fotografie. A z nich těžko vycítí opravdovou intelektuální přitažlivost.

Švýcarská sexuoložka Patrizie Anexová, která se k tématu sapiosexuálů vyjadřovala pro deník Le Temps, však upozorňuje na to, že se uživatelé této aplikace vcelku dobře orientují podle vyjadřovacích schopností potenciálního partnera, ale třeba i podle pravopisných chyb. Šance lidí, kteří napíšou do textu třeba by jste, verlyba nebo budiš, rychle klesají hned na samotném začátku komunikace.

Je pravda, že termín sapiosexuál můžeme vykládat různě. Soudě alespoň podle příspěvků na internetu. Obvykle nejde o lidi, kteří by byli posedlí pouze mimořádnou inteligencí a nic jiného je sexuálně nevzrušovalo nebo neuspokojovalo. Zkreslené jsou podle všeho i představy, že se sapiosexuálové vybíjejí jen v intelektuálních debatách a normální sex spolu vůbec nemají. Takhle extrémní to obvykle nebývá. Někdy to může být dokonce naopak. Díky intelektu si dokážou vymyslet a užít neuvěřitelně erotické chvíle.

Hlubší vztah se neobejde bez intelektu



O tom, že je všechno trochu jinak, svědčí i různá prohlášení některých sapiosexuálů. Třeba jedna z mladých žen vysvětluje, že se dnes naštěstí může milovat, s kým chce, nejen s chytrými muži. Pokud se ale rozhodne pro hlubší a trvalejší vztah, potřebuje mít vedle sebe někoho, kdo jí bude intelektuálně imponovat a inspirovat ji.

V tomhle světle se jeví jinak i výrok jedné z bezděčných českých průkopnic sapiosexualismu, která kdysi mluvila s obdivem o sexy mozku svého partnera. Udělala to řadu let předtím, než se na internetu začal skloňovat zmíněný trend.

Že ve své podstatě nepůjde o nic převratně nového, o tom svědčí i další fakta. Úcta a obdiv ke schopnostem a intelektuální výbavě partnera bývá někdy součástí romantické zamilovanosti. Zejména u žen. Ty ovšem často výrazně oceňují úspěšnost a dominanci svých partnerů.

Pokud jde o sexuální atraktivitu ženské inteligence, ani ty nejbojovnější feministky nedosáhly u mužů žádných přesvědčivých výsledků

Někdy trochu diskutabilně předpokládají, že jde o projev inteligence, nebo dokonce určité moudrosti. Ale to není totéž. I nadprůměrně inteligentní člověk se může v některých situacích chovat jako hlupák, případně jako naivka. To by se mu nemělo stávat jako moudrému jedinci. Nemluvě o tom, že spousta úspěšných lidí moudrost jaksi postrádá.

Nové aranžmá staré písně



Ale vraťme se k sexu. Muže fascinuje na ženách hlavně tělesná atraktivita a také sexuální povolnost, kterou svůdně prezentují. Pokud jde o sexuální atraktivitu ženské inteligence, ani ty nejbojovnější feministky nedosáhly u mužů žádných přesvědčivých výsledků. Což ovšem neznamená, že to není vítaná vlastnost, zvláště pro muže, kteří jsou sami inteligentní.

V sexuologických ordinacích se zatím nesetkáváme s lidmi, kterým by dělalo vážné problémy to, že se fetišisticky fixují na vysokou inteligenci svých partnerů. A myslím, že se s nimi ani nesetkáme, protože se evidentně nefixují. Jen je tahle vlastnost zajímá, řadu z nich přitahuje a některé možná i fascinuje.

Můžeme samozřejmě vášnivě diskutovat o tom, jestli mladé partnerky nejrůznějších celebrit přitahuje sexy mozek jejich idolů, nebo je vábí to, čeho díky tomuto mozku dosáhli, případně získali. Také tyto úspěchy mohou být různé. A o peníze, jak víme, jde obvykle až v první řadě.

Mladé milenky starších a úspěšných pánů poukazují na výjimečnou moudrost svých protějšků po celou historii lidstva. Proto i fakt, že některé atraktivní ženy nebo muži začnou svůj zájem o staršího partnera vysvětlovat svou sapiosexualitou, vnímám ve většině případů jen jako nové aranžmá staré písně.