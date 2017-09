První týdny nových vztahů bývají velmi podobné. Partneři se nemohou nabažit jeden druhého, tráví spolu veškeré volné chvíle, sex si užívají, jak jen to jde. Jak ale měsíce a roky ubíhají, najednou už milování není středobodem všeho. Mnohem častěji je důležitější pohodlí – mít čas sám (sama) na sebe, moci si pustit oblíbený film, přečíst si pěknou knížku, sex se pomalu ale jistě vytrácí. A co je podivnější, mnohdy to tak cítí oba partneři, uvádí server Eligible magazine.

Do bodu, kdy se sex ze vztahu tak nějak vytratil, není zas tak těžké dospět. Když má pár děti, je pracovně vytížen, navíc se ke všemu přidá stres, je najednou sex tím nejméně potřebným artiklem. Co by ale mělo i bez sexu být vždy důležité a středem pozornosti, je znalost toho, co mohou partneři jeden pro druhého udělat, aby společně zvládli každodenní povinnosti.

Na stejné vlně



Když se sex začne pomalu vytrácet, je to pro vztah brzda, nebo jen očekávaný způsob vývoje? Odpověď na to je stejně jedinečná, jako je jedinečný vývoj každého člověka.

Aby měl vztah bez sexu vůbec nějakou šanci na „přežití”, musí být podle odborníků oba partneři na stejné vlně. Pokud oběma stačí jiné projevy intimity, polibky, držení za ruce atd., dokážou jeden druhého podporovat, pak u nich může dál fungovat i vztah bez sexu, který mnohým jiným přijde naprosto nepředstavitelný.

Když oba navíc budou vědět, co toho druhého nejen trápí, ale i motivuje a uspokojuje, mohou uplynout týdny i měsíce bez sexu, a jejich vzájemné pouto bude přesto silnější než kdy předtím. To je síla, která drží vztah pohromadě.