Podle výzkumu, kterého se účastnilo 400 lidí z Nového Brunšviku ve věku 16 až 21 let, mělo v posledních dvou letech problémy se sexem 84 procent dotazovaných žen a 79 procent můžu. Zatímco u mužů bylo největším problémem nízké libido, nedostatečné uspokojení během milování a poruchy erekce, ženy nejčastěji zmiňovaly nemožnost dosáhnout orgasmu, malé uspokojení a bolesti.

„Je až děsivé, jak často mladí lidé zažívají opravdu špatný, bolestivý sex,“ prohlásila pro deník The Star profesorka psychologie Lucia O`Sullivanová z Univerzity ve Frederictonu.

„Pokud si to neužívají, pak to znamená, že jej provozují jen proto, že si myslí, že by měli,“ dodává.

Problémy v sexu se mohou postupně rozvinout v různé dysfunkce



Některé problémy lze řešit osvětou, kupříkladu ty s kontrolou ejakulace u mužů, či s dosáhnutím orgasmu u žen. Podle O`Sullivanové, jež se soustředí na výzkum sexuality a intimních vztahů, je ale mnohem větším problémem nezájem dnešních mladých o sex jako takový a pak také jejich nízké libido a slabé sexuální uspokojení.

Když mladí nebudou řešit tyto potíže, pak jim hrozí vážné sexuální dysfunkce i v pozdějším věku, v jejichž důsledku si budou vytvářet nestabilní partnerské vztahy.

Nedostatečná sexuální výchova



Na vině je dle psycholožky i způsob, jakým jsou děti ve školách o sexu informovány. „Vždy jsme se ve výchově zaměřovali spíše na problémy v sexu. Poučovali jsme žáky stylem: ‚Neprovozujte ho a když už ho provozujete, ujistěte se, že předejdete tomuto a tomuto problému´,“ prohlásila. „Nikdy jsme pořádně nezdůrazňovali, že sex má být příjemnou stránkou našeho života.“

Důkladná sexuální výchova přitom pomáhá mladým dělat vlastní rozhodnutí. I díky ní pak jedinci odkládají na později první sexuální styk, chovají se zodpovědněji a hrozí jim tak i nižší riziko přenosu pohlavních chorob a těhotenství.

Vše ještě zhoršuje snadná dostupnost pornografie, která velmi významně ovlivňuje sexuální návyky mladých.

„Dostupnost pornografie je větší, častější, a hlavně extrémnější než kdy předtím. Už nejste odkázáni jen na sbírku pornografie vašeho otce, internet nabízí nesčetné možnosti. To bohužel posouvá hranice toho, co mladí lidé považují v sexu za normální,“ uzavírá téma odbornice.