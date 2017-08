Podle nejnovějšího průzkumu seznamky VictoriaMilan, které se zúčastnilo přes devět tisíc lidí, je evidentní, že sex na jednu noc se mnohem spíše protáhne do dvou, tří a více nocí, nebo dokonce do opravdového mileneckého poměru, pokud si milenci při polibku a orálním sexu navzájem chutnají a voní.

Chuť milence/ky je natolik důležitá, že 67,8 % dotázaných mužů a 61 % dotázaných žen shodně tvrdí, že by raději šli domů a spali sami, než strávili noc s někým, jehož chuť je nevzrušuje. A ti, co by zůstali, by tak činili jen proto, že už se ocitnou ve chvíli, ze které již nedokážou vycouvat. Nicméně jsou si naprosto jistí, že se daná zkušenost již nikdy nebude opakovat.

„Naopak pokud si milenci vzájemně chutnají a nemohou se nasytit vůně své pokožky, pak se z jejich milování stane zaručeně mnohem víc,” upozorňuje Milan Sigurd Vedal z VictoriaMilan.

Sexy vůně

Přestože je lidský čich ve srovnání s čichem mnoha jiných tvorů značně zakrnělý, dokáže často hotové zázraky na podvědomé úrovni. „Neexistuje však univerzální sexuální vůně, která by účinkovala na všechny lidi stejně. Ve vnímání a hodnocení pachů existují značné individuální rozdíly. To, co je někomu milé a vzbuzuje sexuální žádostivost, může u někoho jiného vyvolat odpor nebo žaludeční nevolnost. Proto si každý hledá to, co je jeho nosu milé,” vysvětluje sexuolog Radim Uzel.

Svou roli zde sehrávají tzv. odoranty, látky, které vznikají bez našeho vědomí, a jejich produkci tak nemůžeme ovlivnit. Podle sexuologa Petra Weisse se u žen vytvářejí nejvíce v okolí poševního vchodu, kolem dvorců bradavek a na temeni hlavy. U mužů v podpaží. Pokud tedy žena skloní hlavu a opře si ji o mužovo rameno, dochází k velmi intenzívní výměně odorantů.

Podle odborníků ale tyto přirozené mechanismy může velmi snadno narušit hormonální antikoncepce, která u žen snižuje schopnost vnímání odorantů partnera. Může se tak stát, že žena používající antikoncepci zatouží po opakovaném sexu s mužem, ke kterému se ve skutečnosti nehodí, což zjistí v okamžiku, kdy antikoncepci vysadí. Až tehdy si uvědomí, že jí partner vůbec nevoní.