1. Vulgarity

Není to tak, že byste musela odvyprávět všechno, co zrovna děláte, ale možná budete překvapená, co s mužem dokáže provést pár správně načasovaných vulgarit. Ne každému je tento druh komunikace příjemný, ale není potřeba zacházet příliš daleko za vaši komfortní zónu.

I slova a fráze jako ”tohle je tak příjemné“ nebo „přitlač“ mohou udělat zázraky. Jen se do toho nepouštějte příliš formálně: „Mohu potvrdit, že tvůj penis je v mé vagíně“, to příliš fungovat nebude.

2. Převzetí kontroly



Je jen málo žhavějších věcí než žena, která ví, co chce a existuje mnoho způsobů, jak to mužům sdělit. Neznamená to, že byste měla popadnout bič a kožené řemeny a začít muže komandovat (i když to můžete taky).

Stačí udělat i něco tak jednoduchého, jako postrčit muže na postel a držet mu ruce nad hlavou, zatímco vy budete nahoře. Převzít kontrolu nad změnami pozic, i to může být velmi sexy. Stejně jako v případě vulgarit, ani zde není potřeba vymýšlet nic složitého, nebo oplzlého.

3. Změňte polohu

Pokud objevíte novou polohu, kterou byste chtěla zkusit, jděte do toho. Může se jednat o velmi kreativní, propracovanou sexy hru ve vířivce se šlehačkou a banány, ale mnohdy postačí i malá obměna starých dobrých pozic zezadu nebo misionářské polohy. I drobné změny mohou zafungovat. Muže obvykle nevzruší jen samotné změny pozic, ale už ten fakt, že spolu děláte něco, co jste sama chtěla zkusit.

4. Překvapte ho

Nutno přiznat, že některé pány můžete zastrašit, pokud uprostřed milování začnete zpod matrace vytahovat erotické pomůcky. Ale přihodit nějakou věcičku na oživení vašeho sexuálního života není nikdy špatný nápad.

Překvapení však můžete udělat i ze samotného sexu: stačí když se s partnerem zatoužíte pomilovat na chodbě či schodech. Muži vždy ocení každý okamžik, kdy odhodíte cudnost stranou a zatoužíte po bezprostředním milování.

Velmi dobře mohou zafungovat i kostýmy, lubrikanty, erotické hračky a hraní rolí. Jen mějte na paměti, že některé z těchto věcí mohou být za hranicí komfortní zóny. Ujistěte se, že víte, po čem váš partner touží dřív, než na něj vytasíte latexový kostým jeptišky a gumovou pěst.

5. Nechte ho dívat



Vizuální stimulace na muže funguje. Pozice na koníčka, ať už čelem, nebo zády k partnerovi, kdy má dobrý výhled na všechno, co se děje, je pro muže velmi vzrušující. Případně každá jiná poloha s vhodně umístěným zrcadlem, kde bude možné celou akci sledovat.

Jestli se cítíte dost odvážně, nechte partnera sledovat, jak se dotýkáte sama sebe. Pokud ho chcete opravdu přivést k šílenství, nedovolte mu, aby se vás v průběhu dotýkal ani líbal. Tak ho dostanete do varu. Přidanou hodnotou pak je, že partnerovi ukážete, co vzrušuje vás, protože to na vlastní oči uvidí.

6. Krmte ho

Možná to nefunguje na všechny, ale nebude jich málo. Ne nadarmo platí láska prochází žaludkem.