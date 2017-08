Nejčastější důvody, proč se lidé vyhýbají sexu

Sex má silný vliv na to, jak se cítíme. Je to jedna z našich nejzákladnějších fyziologických potřeb. Ale milióny lidí se potýkají s obdobím, kdy sex zkrátka nevyhledávají. Toto sexuální vyhýbání může mít za následek emocionální strach, hanbu a nízké sebevědomí - a to jak pro dotyčného, který se vyhýbá sexu, tak i pro partnera, který je odmítnut. Jaké jsou nejčastější příčiny?