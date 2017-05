Důležité plánování



Plánovat dovolenou by měli partneři vždy společně a vybrat si takovou, kterou si oba přejí. Od začátku je tedy nutné hledět na druhého, na jeho záliby a aktivity a hledat kompromisy. Z dovolené by jednoduše měli mít od začátku oba radost a ne obavy, zda všechny cíle zvládnou.

Součástí každého plánování by tak měla být i diskuse, kde přijde řada nejen na aktivity a zájmy, ale i chutě, alergie, přání a sny. Nikdy nedělá dobrotu, když se jeden kompletně přizpůsobí druhému.

Exotika nemusí být vždy jediné řešení

První společná dovolená nemusí být hned v zahraničí. Někdy je lepší naplánovat nejprve prodloužený víkend v Česku a vyzkoušet si, jak spolu budete fungovat. Je to ideální způsob, jak zjistit, co od dovolené každý skutečně očekává, a zda jste schopni kompromisů.

Budete se mít možnost poznat v přirozeném prostředí. V případě nejvyšší nouze je navíc návrat domů velmi snadný. Sbalit se a odjet je občas jediné možné řešení. Pokud jediné, co vás spojuje, je skvělý sex, pak na společnou dovolenou raději zapomeňte.

Když už si vyberete

I přípravy na samotnou dovolenou by měly probíhat v součinnosti obou partnerů. Je velmi důležité rozdělit si před odjezdem všechny povinnosti, a to od objednání zájezdu, zaplacení, vyřízení cestovního pojištění, výměnu peněz, přes nákup opalovacích přípravků, věcí do lékárničky, případně potravin až po samotné balení foťáků, oblečení a nejrůznějších vychytávek. Předejdete tak mnohým nedorozuměním.

Nikdy si s sebou na dovolenou neberte práci. Ani nikomu neslibujte, že budete na telefonu. Je to jeden z nejčastějších důvodů hádek na dovolené. Pokud už jste se rozhodli vyrazit na dovolenou, pak práci hoďte skutečně za hlavu, odpočívejte a soustřeďte se jen na společný čas s protějškem.

A mějte na paměti, že dovolená nekončí odjezdem. Naopak by měla pokračovat ještě doma. Společným vyprávěním, jak jste si dovolenou užili, prohlížením fotek, videí. Zpětná vazba o prožitých pocitech nejen vyjasní případná nedorozumění, ale dopomůže i k co nejlepší příští dovolené.