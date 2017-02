„Valentýnské masáže jsou hodně žádané, už dva týdny dopředu si lidé dělali rezervace. Našli se i opozdilci, co doufali, že bude volno den před Valentýnem. Zájem je nejen o párové masáže, ale také o spa zónu, která je zarezervovaná celý den. Je to vděčný dárek, vzájemná relaxace, spojení zážitku těch dvou lidí,“ říká manažer pražského studia Tawan Sebastian Lichtenberg.

Majitelka centra aromaterapie Aeditus Dana Volná tvrdí, že její klienti si párové masáže objednávají hlavně o víkendu. Takže plno bývá nejen na Valentýna, ale i týden před a po něm. „V ten samotný den je to samozřejmě plné. Při párové masáži je dvojice vedle sebe na lehátku. Jsou zde dvě masérky, které se jim věnují. Následuje relaxace a malé občerstvení,“ řekla Novinkám Volná.

Domácí masáž

Pro ty, kteří si rezervaci u profesionálů nestihli udělat, existuje ale jednoduché řešení. „Doma má tu výhodu, že jsme ve svém prostředí. Atmosféru lze naladit krásně. Není to ani o odborných tazích, ale spíš o tom pohlazení,“ míní Volná s tím, že zamilovaný pár se nemusí bát, že zrovna nevlastní certifikát z masírování.

Olejíček

Kromě svíček a příjemné hudby by se měl klást velký důraz na výběr olejíčku. „Je dobré mít vždy olejíček s vůní. U nás v centru používáme oleje lisované za studena. Na masáže většinou mandlové. Vždy přidáváme pár kapek esenciálního oleje. Je to důležité, protože když ta vůně nesedne, tak se lidé nedokážou správně uvolnit. Účinné látky esenciálních olejů přecházejí přes pokožku do těla, a když nám to nevoní, tak nás může bolet hlava, můžeme se cítit nekomfortně, unaveně,“ vysvětlila majitelka salonu Aeditus s tím, že tyto oleje jsou dostupné a nejlepší je použít na ně například aromalampu.

„Velmi příjemné jsou také například sáčky s horkými bylinkami, které i u nás používáme při masážích. Je to už trošku náročnější, pytlíčky se musí nahřívat a musí se vědět, kam je správně přiložit. Oblíbené jsou i pomůcky na masáže nohou, které pomohou zachytit lépe reflexní body,“ radí Lichtenberg.

Masáž s nádechem erotiky

Salóny nabízejí spoustu druhů masáží. Velmi oblíbená se stala ale tantrická masáž, která kromě relaxace na rozdíl od běžných masáží nabízí i sexuální uvolnění. Tantrická masáž se zaměřuje i na genitální oblast, kdy se dosáhne absolutního uvolnění těla i duše. Kromě olejíčků se zde navíc používají pomůcky v podobě peří nebo saténových šátků.