Někomu může tohle chování připomínat páva, který předvádí svá péra, případně rituální tanečky jiných samečků. Nebude daleko od pravdy. Jde o jakousi demonstraci testosteronu, kterou si dokazují, že jsou ještě stále na vrcholu sil.

Nejednou v sobě probouzejí také nový zájem o sex. Jen výjimečně si bouřlivé efekty této nové mízy užívají se svou vlastní ženou. Naopak, zpravidla si ji začnou vychutnávat s novými, často podstatně mladšími partnerkami.

Ani to není nic nového pod sluncem. Nové a mladší samičky vzrušují. To neplatí jen pro člověka, ale i pro zvířata. I když u člověka to může mít dramatické následky.

V minulých letech byla druhá míza jevem jednoznačně mužským. Ženy se dlouho zdály být spíše smutnými a opouštěnými hrdinkami těchto příběhů. Doba však pokročila.

Dnešní padesátnice jsou jiné



Dnešní padesátnice rozhodně nechtějí být chudinkami, které se dají opustit tak snadno jako jejich matky nebo babičky. Moderní medicína a kosmetika jim významně pomáhají v boji proti stárnutí. Proto stále více žen kolem padesátky vypadá dobře a elegantně. Často můžou spojit tuto svoji estetickou zralost s profesionálními a případně i společenskými úspěchy.

Ženám po přechodu dnes rozhodně nehrozí, že by překotně ztrácely zájem o sex a o sexuální aktivity. Naopak. Nemusejí se starat o děti, ale ani o antikoncepci. Mají najednou víc volného času pro sebe a také pro nové partnerské vztahy. Zvlášť když jejich partner začne šilhat po novém, mladším objektu.

Ženám po přechodu dnes rozhodně nehrozí, že by překotně ztrácely zájem o sex

FOTO: Profimedia.cz

Sociálně ekonomická situace spousty současných padesátnic je úplně odlišná, než byla situace stejně starých žen kdysi. Mnohdy jsou úspěšnější a vydělávají víc než muži. Dnešním feministkám jako by úplně uniklo, že do špičkového managementu firem proniká stále více žen. A totéž platí pro podnikání a další lukrativní povolání. Nemluvě o tom, že na vysokých školách dnes studuje víc žen než mužů, navíc v průměru s lepšími výsledky.

Úspěšná žena středního věku, která už porodila děti, tak může zaujmout mnohem sebevědomější pozici i v partnerském sexu než ušlápnutá hospodyňka. Nemluvě o tom, že tělesné schránky dnešních žen nejsou zdaleka tak opotřebované, jak tomu bývalo u jejich babiček. Průměrná žena rodila kdysi podstatně víc dětí než jenom dvě a platila za to nespornou daň.

Zralé a úspěšné ženy navazují stále častěji vztahy s podstatně mladšími muži. A daří se jim v nich překvapivě dobře. Obvykle totiž konzumují sex mnohem uvážlivěji než muži

Vyšší úroveň sexuální selektivity



Dnešním ženám pomáhá také současná medicína. Pokud jim začne ztrpčovat život třeba suchá pochva nebo menší pružnost pokožky, pomůže většině z nich hormonální substituce. Po období, kdy byla podezřelá z negativního vlivu na ženský organismus, lékaři znovu zdůrazňují její pozitivní přínos pro ženy v přechodu a po něm. Tam, kde nestačí samotné hormony, může nastoupit kosmetika a někdy i kosmetická chirurgie.

Úspěšné ženy navazují také stále častěji vztahy s podstatně mladšími muži. A daří se jim v těchto vztazích překvapivě dobře. Nejsou zdaleka tak zranitelné, jak tomu bývá u stárnoucích mužů potrefených druhou mízou. Zralé ženy totiž obvykle konzumují sex mnohem uvážlivěji než oni.

Kvalitní partneři zajímají většinu z nich mnohem víc než povrchní krasavci. Evoluční psychologové a sexuologové tomu říkají vyšší úroveň sexuální selektivity, tedy sexuálního výběru. Úspěšné a zralé ženy prostě mívají v sexu vyšší nároky na kvality partnera než muži. Doufejme, že jim toto pojetí sexu vydrží stejně jako ženské vidění světa. Ostatně toto století, kdy se ve společnosti i v podnikání uplatňuje ženská empatie mnohem výrazněji než mužská agresivita, už jako by patřilo právě jim.