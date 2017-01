Okamžik, kdy jeden z partnerů vyřkne při sexu jméno někoho jiného než své současné drahé polovičky, patří k nepříjemnostem, které budou velmi negativně vnímat oba dotčení. Pokud si myslíte, že se to až tak často nestává, nebudete mít pravdu. Podle doktora Jima Pfause jde o poměrně přirozenou věc, za kterou nemůže nikdo jiný než lidský mozek.

„Když jste ve fázi největší euforie, začnete si vybavovat věci, které vám budou připomínat to, co jste ve stejném stavu euforie zažili dříve,” vysvětlil zjednodušeně pro server Independent Pfaus. Nejčastěji se tak stává v okamžiku orgasmu, kdy mnozí lidé, převážně pak ženy, přestávají doslovně přemýšlet a nemají v danou chvíli žádné emocionální pocity, doplňuje Gert Holstege z nizozemské University of Groningen.

Trapas, který značí dobrou věc



V podstatě je prý takové chování mozku nevyhnutelné. A i když to bude většina lidí považovat za nehoráznou urážku, podle doktora Pfause to může být ve skutečnosti spíše považováno za dobrou věc.

„Předpokládejme, že dotyčná osoba měla v minulosti partnera, se kterým prožívala specifické sexuální vzrušení, jedinečné pocity blízkosti nebo kvalitu orgasmů. To vše je v mozku spojeno se jménem tohoto bývalého partnera. Pokud tak váš současný partner (partnerka) vysloví při intimních chvílích jméno této osoby, neznačí to nic jiného, než že i s vámi zažívá podobné intimní chvíle,” popsal podrobněji význam možného 'trapasu' odborník.

Zároveň to podle něj vysvětluje, proč je mnohem větší pravděpodobnost, že při sexu člověk náhodně vyřkne jméno svého expartnera než některého rodinného příslušníka nebo kamaráda.

A co dělat, když už se podobný trapas stane vám? „Přestaňte s tím, co zrovna děláte, a promluvte si o tom. Pokuste se to společně vyřešit a dospět ke šťastnému konci,” doporučil na závěr.