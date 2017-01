Každá zpráva vás potěší, vše je zdánlivě dokonalé, zamilovanost je intenzivní a krásná, zkrátka a dobře vše je tak, jak má být. Jenomže i v počátcích vztahu je vhodné dávat si pozor na některé věci, které mohou idylku v dlouhodobém horizontu velmi rychle ukončit.

Nepředbíhejte

Stav zamilovanosti je skvělá věc, ale mnohým lidem nestačí a snaží se fázi mezi osamělostí a společným časem co nejvíce minimalizovat. Často tak dochází k velkým obětem a příliš brzkému sestěhování se, což ne vždy udělá dobrotu. Zakladatelka seznamky Fifty First Meredith Finemanová řekla pro Daily Mail, že ve všech vztazích je vhodné alespoň chvíli zachovat vzrušující odstup.

To v praxi znamená, aby si člověk ponechal čas pro své záliby a měl čas na své koníčky i na přátele, se kterými se před začátkem vztahu vídal. „Bohužel jsou i případy, že se někteří lidé partnerovi tolik poddají, že o ně ten druhý ztratí zájem, protože vztah ztratí jiskru a vzrušení,“ uvádí Finemanová.

Nepředpokládejte to nejlepší



V prvopočátcích vztahu se každý člověk snaží ze sebe dostat jen to nejlepší. Je ale vhodné nepředpokládat, že to tak bude navždycky. Většinou to trvá nějaký čas, než se ukáže skutečná tvář člověka, která je ne vždy úplně příjemná. Už při začátcích vztahu je nutné myslet na to, že ne všechno bude bez chybičky.

Dřív nebo později se nějaké problémy, či ne příliš příjemné povahové rysy mohou objevit. Důležité je přijmout fakt, že ani partner není neomylný, radí autorka knih o vztazích, Kate Figesová. Deníku Telegraph řeka, že přehnaná očekávání mohou předznamenat katastrofu.

Nebuďte majetničtí

Jen proto, že jste čerstvě zadaní, nemůžete si svůj protějšek okamžitě nárokovat a chtít po něm, aby povinně veškerý svůj volný čas trávil jen s vámi. Některým lidem se tato oběť volného času může zdát podezřelá a mohou v ní vidět například nejistotu jedince, anebo strach z nedostatku důvěry.

Nevyhýbejte se vážným tématům

Aby mohl být vztah od začátku do konce harmonický, je důležité nevyhýbat se vážným tématům, když už na ně přijde řeč. Nebojte se mluvit o svých dlouhodobých cílech, ale i o snech, o svatbě a dětech. To samozřejmě platí v případě, že taková témata chcete probírat, pokud ne, nenuťte se do nich.

Samozřejmě není nutné takové věci rozebírat na prvním rande, nicméně není dobré se jim dlouhodobě vyhýbat. Nebojte se ale zmínit i o věcech, které jsou pro vás ve vztahu nepřijatelné, a upozornit tak protějšek, jak se vyhnout případným rozbrojům a hádkám.

Pozor na minulost

Ačkoliv se v počátcích vztahu jen málokdy lze vyhnout tématu bývalých vztahů, je vhodné příliš své minulé lásky nerozebírat. Alespoň ne dopodrobna. Nejenom, že to může naznačit, že jste se ještě z rozchodu dostatečně nezotavili, ale navíc to ve vašem protějšku může vyvolat nejistotu a touhu se s bývalým partnerem porovnávat.

Nelžete

Ve vztazích platí staré dobré pravidlo, že s poctivostí nejdál dojdeš. I malé lži mohou napáchat spoustu škody, a pokud se chcete vyhnout nedorozuměním, je vhodné vstupovat do každého vztahu s čistým štítem a nevymýšlet si, ať už jde o cokoliv.

„Někteří lidé si myslí, že když si pomohou nějakou malou, z jejich pohledu neškodnou lží, získají u partnera malé, leč významné plus. A v některých případech je to samozřejmě pravda,“ napsal doktor Barton Goldsmith pro Psychology Today. Bohužel ale také dodává, že to do vztahu zanese neupřímnost. Pokud člověk okolo sebe šíří iluzi, může to vztah v konečném důsledku poškodit, a to hlavně v jeho základu.