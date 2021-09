Šaty za kalhoty a naopak. V Pražské tržnici vznikl první udržitelný obchoďák, kde se platí výměnou

Hala číslo 17 Pražské tržnice v Holešovicích se tento týden přeměnila v první udržitelný obchod v Česku. Jeho princip je jednoduchý. Donesete z domu to, co vám přebývá, ale někdo jiný by to mohl ještě využít, a sami si pak můžete vybrat vše, co vám padne do oka. Akce reaguje na poslední trend „swapů”, kdy si lidé mohou vyměňovat nejen oblečení, ale i další předměty. Organizátorky by rády v budoucnu podobný „obchoďák” otevřely celoročně.