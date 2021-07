Roztroušená skleróza není nepřítel, ale partner, říká maminka dvou dětí

Nemoc se u Anny začala projevovat pozvolna, první příznaky přisuzovala fyzickým obtížím, především kloubům.

„Přišlo mi to zvláštní, myslela jsem si, že se takhle rozpadám ve třiceti letech. Nepřisuzovala jsem to jedné nemoci, ale že se mi děje nějakým způsobem více věcí najednou. Chtěla jsem nejdřív řešit pro mě momentálně to nejdůležitější, že nemůžu nikam dojít, a pak budu řešit to další,“ řekla Novinkám Anna.

Proto také ve chvíli, kdy se problémy stupňovaly, navštívila ortopeda. Od dětství má Anna potíže s kyčlemi, myslela si tedy, že ony budou příčinou. Lékař ale rozpoznal, že nejde jen o běžné bolesti a problémy s klouby, a Annu poslal k neuroložce, která diagnostikovala roztroušenou sklerózu.

Roztroušená skleróza

Chronické autoimunitní onemocnění, při kterém lidský imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu (mozek a míchu), čímž způsobuje demyelinizaci (= poškození myelinu). Začíná nejčastěji mezi 20. a 30. rokem, ale může se objevit již v dětském věku. Postihuje muže i ženy v poměru 1:2, což se vysvětluje hormonálními vlivy na imunitní systém. Počet případů v ČR je okolo 25 000.

„Dozvěděla jsem se to v době, kdy už jsem měla problém ujít kilometr. I přes ujišťování, že se na to neumírá a bude to dobré, to pro mě samozřejmě příliš optimistické nebylo. Navíc jsem měla děti ve věku 7 a 10 let, kdy by s nimi člověk chtěl dělat i aktivní věci, které já jsem nemohla,“ říká.

Anna k nemoci přistupuje pozitivně, sportuje a žije aktivním životem. Foto: archiv Anny Ryšavé

Poté byla Anna hospitalizovaná v nemocnici, díky čemuž mohli lékaři rychleji provést potřebné testy, také dostala infuze s kortikoidy. Ty pacientce ulevily a mohla započít standardní biologickou léčbu.

Nyní žije Anna jen s drobnými omezeními, také díky pozitivnímu přístupu a aktivnímu životu, který vůči nemoci zaujala.

To je moje filozofie: Když s nemocí nebojuji, tak ona nebojuje se mnou. A možná je i klidnější. Foto: archiv Anny Ryšavé

„Roztroušená skleróza je strašně individuální onemocnění, co pacient, to individuální případ. U mě se to časem zlepšilo, možná perfektně zabrala léčba, možná jsem trochu klikař, možná je to i mým pozitivním a aktivním přístupem. V současné době jsem možná aktivnější, než jsem byla před těmi osmnácti lety, dokážu dojít dál a dělat víc věcí. Začala jsem mnohem víc sportovat. Ukázalo mi to, že to není zadarmo. Snažím se aktivně žít a užívat si každého dne,“ říká.