Poradna: Jak úspěšně přežít pubertu svých dětí

Jakmile se synem začala pořádně cloumat puberta, proměnil se náš domov v zápasnickou arénu. Tím spíš se snažím, abych se z práce vrátila domů dřív než můj manžel a trochu urovnala největší nepořádek. Ten muže zbytečně rozčílí hned, jak přijde ze zaměstnání. Náš syn se totiž z hodného a přičinlivého chlapce změnil v člověka, který jako by úplně zapomněl na všechno, co jsme do něj léta vkládali. Jeho vztah k povinnostem, práci a studiu je teď víc než vlažný, a navíc je hrozně nepořádný. Systematického a pedantického manžela to vytáčí k nepříčetnosti. V předsíni se válí neurovnaná hromada špinavých bot, mezi nimi jeho svršky a vyhřezlý školní batoh. Na kuchyňské lince leží plno špinavého nádobí a zbytků jídla. Když studoval distančně a trávil celé dny doma, byl chlív, který mě každý den vítal, nepředstavitelný. Jakmile přišel manžel, okamžitě mu stoupl adrenalin. Zrudl, hulákal na syna a spustil vodopád nadávek i výčitek. Obvykle to končilo výkřikem, že roste pro kriminál. Kluk ho navíc ještě provokoval. Tvářil se otráveně a hádal se s ním. Z pokoje mladého pána se stále line nějaký randál. Prý je to skvělá hudba. V jeho pokoji je často nevysáto, všude se válí špinavé a zmuchlané oblečení, mezi tím sešity, učebnice, knihy, obaly od jídla nebo pití, špinavé hrnky a nádobí. Ten nepořádek a chaos by rozčílil i úplného světce. Z pořádného a čistotného chlapce se stalo prasátko, ale účes nebo trička musí mít podle poslední módy. Středem jeho světa se stal mobil. Mluví s námi minimálně, ale když komunikuje, tak se obvykle hádá s otcem. Nejproblematičtější je, že se zhoršil i ve škole. Manžel hřímá, že z něj bude povaleč, nikam to nedotáhne. Mladý oponuje, že to nikam dotáhnout nechce. Muž řve, že ho nebude živit a tak dál. Otec se s ním také začal učit. Denně ho kontroluje a zkouší, takže je u nás pravidelně křik. Muž se každou chvíli vytočí, protože syn se tváří otráveně a je nesoustředěný. O víkendu přibude to, že nám nechce pomáhat s opravami domu ani s prací na zahradě. Jak může, tak se zdekuje. Vím, že chodí do nedalekého lesa hulit. I mě znepokojuje, ale občas se ho musím zastat. Pak se hádáme s mužem. Ten mě obviňuje, že toho lempla furt obhajuji a vůbec neřeším, co z něj bude. Chvílemi už nevím, co mám dělat. Jsem bezradná a někdy bych od těch dvou dárečků nejraději utekla.