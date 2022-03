Nikola Bergmanová: Vždy žasnu nad tím, co všechno příroda dokáže

Tvrdí o sobě, že je milovnicí outdoor aktivit, přírody a nebojí se žádné výzvy. I z tohoto důvodu se Nikola Bergmanová přihlásila do výběrového řízení na práci snů tradiční české značky outdoorového vybavení, jejíž náplní je trávit čas v přírodě, testovat vybavení a inspirovat ostatní - které nakonec i vyhrála. Splnil se jí tedy jeden velký sen, živit se tím, co ji nejvíce baví a zároveň, co jí umožní neustále se posouvat dál.