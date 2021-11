Nejčastější způsoby, jak lidé sabotují vlastní práci

Výzkumníci z Kalifornské univerzity v Irvine přišli s tvrzením, že pokud je člověk vyrušen od své práce, a to ať už hovorem či e-mailem, trvá mu v průměru 23 minut, než se vrátí k úkolu, na kterém pracoval.

„Mnoho mých klientů bojuje s tím, že při každé volné chvilce sáhnou po svém osobním telefonu a zkontrolují, kde se co děje. Často stačí i dlouhé načítání internetové stránky v počítači, aby se člověk proměnil v zombie autopilota, který zkontroluje své nejnavštěvovanější aplikace, což nakonec vede k několikaminutové prokrastinaci,“ říká koučka time managementu Anna Dearmon Kornicková pro Huffington post.

„Většina lidí má takový bezduchý zvyk dělat cokoli, co se nám objeví v hlavě, protože na to nechceme zapomenout. Říkáme si, že to zabere jen chvilku, ale opak je pravdou,“ říká Kornicková.