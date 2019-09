Módní inspirace: Minikabelky

Nevejde se do nich ani větší chytrý telefon, přesto je návrháři chrlí do oběhu již druhým rokem. Řeč je o minikabelkách. Ty totiž zcela nahradily velké tašky, do kterých se vám vejdou věci na celý den, a navzdory své nepraktičnosti si je oblíbily módní maniačky po celém světě. Zamilujete si je i vy?