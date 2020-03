Kdy se ze sledování filmů pro dospělé stává problém

Nikoho by nemělo šokovat, že pornografie je přehnaná a od reality se značně liší, což ostatně potvrzují i samotní pornoherci. Jedná se zkrátka o divadlo, a proto není divu, že výkony jsou přehrávané od hlasitých orgasmů přes anální hrátky až po nejrůznější fantazie. „Porno by nikdy nemělo sloužit jako vzor sexuální výchovy. Někdy si mladí muži myslí, že to, co vidí v pornu, je normální a v reálném sexu pak narazí a jsou zklamáni,” říká sexuální terapeutka Megan Flemingová.