Karla Mornstein-Zierotin: Starost o dědictví se automaticky nerovná životu v teple a blahobytu

Na Bludově jsou Zierotinové (také Žerotínové) doma již více než tři století. Přestěhovali se sem z nedalekých Velkých Losin. A kdyby první republika nezrušila používání šlechtických titulů, příslušel by jim ten hraběcí.

Karla Mornstein-Zierotin ovšem na zdejším zámku nevyrůstala. Do podhůří Hrubého Jeseníku přijela s rodiči začátkem 90. let ze Slovenska, kdy byla tradiční moravské rodině v restitucích navrácena polovina zámku, přilehlá anglická zahrada, lesy a pole. Zbylou polovinu Bludova následně odkoupili od obce.

Do překrásného kraje se Zierotinové vraceli konkrétně z Košic. „Máma odtamtud pocházela. Táta se tam dostal po studiích stavebního inženýrství v Brně. Zamilovali se do sebe, a já tak vyrostla ve výspě Československa,“ ohlíží se za dětstvím a mládím perfektní češtinou, do níž se sem tam zatoulá lehký slovenský přízvuk.