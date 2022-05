Influencerka ukazuje, že se outfity slavných dají nosit i ve větší velikosti

Jednačtyřicetiletá Katie Sturinová se začala věnovat otázce inkluze v módním světě již v roce 2015, kdy by člověk modelku normální postavy na molech známých módních návrhářů těžko pohledal.

Nelíbilo se jí, že ženy plnějších postav jsou v módním průmyslu diskriminované a nemyslí se na jejich potřeby. Přes své sociální sítě se proto rozhodla šířit obsah, kde pravidelně ukazuje, že číslo na cedulce je to poslední, o co by se lidé měli zajímat.