Energie ze StarDance aneb Co vás nakopne

Co vám tedy dodá energii? Tuto otázku jsme položili těm nejpovolanějším - profesionálním tanečníkům z populární taneční soutěže StarDance... když hvězdy tančí, jejíž jedenáctý ročník teď mohou diváci až do prosince sledovat na programu ČT1. Jak nám odpověděli?

„Moc mi nechutná sladké, které téměř nejím. Ne kvůli postavě nebo hubnutí, ale protože na něj nemám chuť. Zákusek to tedy nebude. Na posilnění si dávám banán, protože to je jedno z mála ovocí, na které nejsem alergická.“

„Co mi dodává energii během tréninku… To je jasné! Čokoláda! Potřebuji neustále sladké.“

Flavonoidy z kakaových bobů mají antioxidační účinek a chrání organismus před působením volných radikálů, příznivě ovlivňují kardiovaskulární systém. To se ovšem děje při dlouhodobé, pravidelné konzumaci kvalitní (hořké) vysokoprocentní čokolády.

„Během tréninku, když už nám docházejí síly, si nejraději zajdu na nějaký dortík v televizním bufetu. Ale pokud potřebuji podat výkon, tak je to většinou ovoce, nejčastěji hrozny nebo banán, kterým si dodávám energii. A taky ráda pojídám hroznový cukr, jen u toho nikdy nevím, kdy přestat.“

Také Marek dobře ví, jak na to. Při takovém quickstepu se tanečník pořádně zapotí a svaly volají po doplnění tekutin, ale i energie a minerálů. Z toho je zřejmé, že samotná voda je potřebná, často však nestačí. Proto jsou tu sportovní nápoje.

Pozor na třetí skupinu: hypertonické nápoje. Mají vysokou osmolaritu a mohly by narušit vnitřní elektrolytovou rovnováhu. Patří jen do rukou výživových odborníků. Laici by se jim měli vyhnout, aby si neublížili. Iontové rehydratační a regenerační nápoje zároveň slouží pro regeneraci a doplnění energie.