Ekologickou domácnost měly už naše prababičky

„Když se mi narodil před deseti lety první syn, nepochybovala jsem, že budu používat látkové pleny. Nejen proto, že syn trpěl atopickým ekzémem a po nasazení jednorázové plenky mu vyskákala vyrážka, ale přišlo mi to normální,“ připomíná vystudovaná matematička, kdy se začala zamýšlet nad jednorázovými výrobky.

„Mnoho mých kamarádek si ťukalo na čelo. Látkové pleny pro ně představovaly něco velmi složitého, co se těžko skládá a neustále se to musí míchat velkou vařečkou v hrnci s vařící vodou. Jenže já pocházím z velké rodiny a manžel taky. Moc dobře jsme si oba pamatovali, že naše tety přebalovaly miminka do látkových plen.“