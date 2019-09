Drogově závislí rodiče jí vzali dětství, o to usilovněji bojuje za své sny

„Odmala jsem byla nucena se o rodiče starat, dospěla jsem velmi rychle. Při odebírání jsem si moc dobře uvědomovala, co se děje a proč musíme jít se sourozenci pryč. Ten konkrétní den byl ale hodně zmatený, především kvůli obrovské změně prostředí a lidí, kteří mě obklopovali – najednou jsem se nepohybovala mezi drogově závislými, měla jsem dost jídla, postel jen pro sebe, kde jsem mohla spát – až jsem z toho byla nervózní, to jsem nikdy předtím pořádně nepoznala,“ vzpomíná dnes osmnáctiletá Natálie.

Z klokánku si všechny tři sourozence vzala do pěstounské péče tehdy 55letá babička. Ani u ní ale nepanovaly žádné ideální vztahy. V podstatě se o děti nikdo zvlášť nestaral. V té době bylo Natálce pouhých deset let.

„Vládla spíš taková vlčí výchova. Bylo nás pět dětí, ještě dva moji strejdové, kterým je dnes 15 a 19 let. Takže bylo doma stále rušno a nic moc se neřešilo. Babička hrála v mém životě významnou roli, ale ne jako někdo, kdo by mě vychovával. Nyní už se nestýkáme a kontakt s ní nevyhledávám,“ svěřuje se Natálka.

S otcem se jako malá vídala pravidelně, protože s nimi i nějaký čas bydlel a chodil do práce. Nakonec ale u něj opět vyhrál život na ulici, považoval to za určitý druh svobody. „Nyní to vypadá, že na sobě pracuje a chce to změnit, tak uvidíme,“ říká opatrně Natálka.