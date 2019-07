Kristýna Léblová, ber, Novinky

Nejstarší modelce Vlastě Smrčkové, která se prošla po mole poprvé v životě, bude v září 91 let.

„Řekla jsem si, proč bych měla sedět doma, že také půjdu přehlídku, všechny se přihlásily,“ svěřila paní Vlasta důvody své účasti a také prozradila, že se na velký den řádně připravila. Den předem si zašla ke kadeřníkovi a nechala si zvýraznit obočí od profesionálních vizážistek.

Oblečení si nechala vlastní, protože se svou výškou necelých 160 cm jí prý nabízené nebylo. „Tyhle šaty jsou moje oblíbené. Nosily se před padesáti lety a jsou moderní i dnes,“ usmála se paní Smrčková.

Život je radost

Světlemodré šaty s kytičkami na sebe oblékla česká psycholožka a autorka několika naučných knih Jiřina Prekopová. Módní přehlídka je podle ní možnost žít život i v důchodovém věku naplno.

„Máme odvahu a optimismus, že život ještě nekončí, musíme se radovat. Proto módní přehlídky děláme,“ svěřila Novinkám Prekopová.

Jedna z modelek byla i slavná psycholožka Jiřina Prekopová.

FOTO: Novinky

Prekopová byla modelkou i v mládí. „Dnes je mi devadesát roků, jako modelka jsem začala ale už v osmnácti letech. Vyrůstala jsem v Prostějově, což bylo oděvní město. Tam byly přehlídky časté,“ vysvětlila své zkušenosti Prokopová.

S modelingem měla zkušenost také seniorka paní Schejbalová. „Módní přehlídky jsem už zažila v mládí. Chodila jsem na průmyslovou školu. Co jsme si ušily, tak jsme na konci školního roku potom předváděly,“ uvedla.

Od stylistky si poradit nenechají

Na přehlídku připravují seniorky stylistky a vizážistky. Stylistka Aneta Kaderková obléká dámy již pátým rokem.

„Sestavuji outfity pro samotnou přehlídku. Zasahuje tam ale jeden zásadní faktor, každá dáma se hodnotí. Věci, o kterých si myslím, že by jí slušely, tak nebere. Člověk tady pracuje s tím, jaké jsou dámy osobnosti a jak mi do toho mluví. A ony do toho hodně mluví,“ směje se Kaderková.

Paní Vlastě bude jednadevadesát let a módní přehlídky se účastní poprvé.

FOTO: Novinky

Na molu se mezi seniorkami ukázali také dva muži. Starší Jaroslav Votýpka vidí módní přehlídku jako legraci.

„Já už jsem byl modelem loni, v mládí jsem ale takové věci nedělal. Je jasné, že je tady spousta dam, které potřebují, aby je po molu doprovázel nějaký pán. Všechny teda provázet nebudu, ale dvě ano,“ svěřil se pan Votýpka.

Velký zájem

„Pátý ročník módní přehlídky se koná v duchu osvobozeného divadla. Každý rok se snažíme, aby přehlídka byla něčím zajímavá, proto jsme letos zvolili toto téma,“ řekla ředitelka centra Rosa Marta Dvorská s tím, že když se s těmito akcemi začínalo, byla účast o poznání nižší. Každý rok se ale zájem zvyšuje.

„Seniory to baví, což je hezké vidět,“ zhodnotila.