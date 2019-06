Jana Rovenská, Právo

„Lichotí mi, že se uvažuje o tom, že bych měl nahradit skvělého Daniela Craiga. Moc rád bych si zahrál v bondovce, ale spíš jen padoucha, protože bych si přál, aby Daniel jako James Bond pokračoval. Přinesl do role zcela jiný úhel pohledu a bylo by dobře, kdyby ji rozvíjel dál. Ale končí. Je tedy logické, že se o novém představiteli tolik spekuluje,“ říká James Norton.

Na otázku, zda by roli přijal, odvětil: „James Bond je obrovská, ikonická role, šlo by tedy o rozhodnutí, které zcela změní můj život, takže upřímně nevím. Nechci znít nabubřele, protože každý miluje slávu a luxus kolem ní a já bych si jistě uměl užívat i party v pěkném ohozu agenta 007. Musím ale zůstat nohama pevně na zemi a držet se své herecké práce. Kdybych ale takovou nabídku skutečně dostal, uvažoval bych o ní s ohledem na to, v jaké situaci v té době budu.“

Nortonova popularita prudce stoupla v posledních pěti letech. Po jeho vynikajícím výkonu v roli psychopata a násilníka Tommyho Lee Royce v seriálu Šťastné údolí (2014–2016) a ztvárnění Sidneyho Chamberse, charismatického mladého reverenda anglikánské církve v Anglii padesátých let v Grantchesteru (2014–2019), se stal britským hercem číslo 1.

S přítelkyní Imogen Pootsovou tvoří atraktivní pár.

FOTO: Profimedia.cz

Úspěch zaznamenal také v rolích knížete Bolkonského v seriálu Vojna a mír (2016) i Alexe Godmana, syna ruských přistěhovalců dříve napojených na mafii, kteří se usadili v Anglii v krimiseriálu McMafia (2018).

S touto pestrou směsí postav stejně jako se vzděláním z Cambridge a svým noblesním vzezřením je jisté, že by se mohl snadno zhostit role sofistikovaného Jamese Bonda.

Hollywoodská veteránka Diane Keatonová jasně řekla, proč právě Norton by byl pro agenta 007 perfektní. „Má všechno, co potřebuje. Za prvé je nesmírně přitažlivý, inteligentní a vzdělaný, za druhé je fantastický herec a je sexy. Určitě se nemýlím v tom, že ho ženy budou milovat. Nespornou výhodou je i to, že má teprve Kristova léta.“

James se narodil v Londýně, ale s rodiči učiteli Lavinií a Hughem Nortonovými vyrůstal i s mladší sestrou na venkově v Severním Yorkshiru, kde si herectví vyzkoušel už jako pětiletý ve školní hře. Zde také navštěvoval prestižní katolickou internátní školu Ampleforth College, teologii poté vystudoval na univerzitě v Cambridgi. Absolvoval v roce 2007 s vyznamenáním.

Jako vynikající student dostal od školy stipendium na cestu do Nepálu, kde ho zaujal buddhismus.

Až po návratu z cest začal studovat herectví na Královské akademii dramatického umění v Londýně. Tehdy řekl: „Teprve zde, během studia na akademii, jsem si plně uvědomil, že chci být profesionálním hercem, a ne knězem.“ Kvůli své první filmové roli ve Škole života (2009) ale z vysoké odešel půl roku před ukončením studia.

Zanedlouho se objevil v několika představeních na londýnské scéně a pravidelně dostával menší role v britských filmech a seriálech, jako byl například detektivní film Smrt přichází do Pemberley (2013). Významný byl pro Jamese Nortona až rok 2014, kdy dostal dvě velké role v už zmíněných anglických seriálech. Poslední léta žil jen Grantchesterem.

„Důvodem, proč jej miluji, je určitě to, že hrdina příběhu Sidney Chambers je muž víry, a mě náboženství, které jsem vystudoval, vždycky fascinovalo. Je sice poněkud nekonvenční vikář se slabostí pro jazz a whiskey, ale jinak normální, sympatický mladý muž, se kterým se může většina lidí ztotožnit. Další důvod je jeho touha pomáhat místnímu policejnímu detektivovi při vyšetřování zločinu. Je to tedy zase kriminální příběh, se kterým jsem propojený snad v každé z mých postav. Seriálu i postavě určitě dlužím hrozně moc.“

Proč se tedy po jeho čtvrtém pokračování přesto rozhodl s rolí rozloučit a seriál opustit?

„Byla to kombinace věcí. Po rozchodu s Amandou a rozhodnutí Sidneyho, který si vybral kostel, jsem cítil, že jde o celkem přirozený závěr k jeho příběhu a že by bylo lepší předat v Grantchesteru štafetu někomu jinému. Bylo to privilegium hrát takovou úžasnou postavu, ale mám pocit, že existují i další vikáři, další konfliktní duše ke zkoumání. Je tedy čas představit nového reverenda.“

V britském seriálu Grantchester s Robsonem Greenem v roli policejního detektiva

FOTO: Profimedia.cz

Velkou satisfakcí mu bylo to, že mohl splnit přání svých nejbližších, aby si v závěrečné scéně zahráli jako komparsisté jeho rodiče a dvě tety Bridget a Alison.

„Prosili mě o to od samého začátku seriálu, zvlášť táta, který je už v důchodu, si to nesmírně užívá a matka s ním.“

Rozvětvená rodina pro Jamese hodně znamená. I když v roce 2014 koupil dům v londýnské oblasti Peckham, za jejími členy do Yorkshiru se často vrací. Líbí se mu jejich anglický humor.

Obzvlášť v něm vynikají některé tety. Jako příklad dává k dobru: „Jednou jsem na rodinném obědě seděl naproti mé tetě Granii. Ona na mě dlouze zírala a nakonec pronesla: ,Upřímně, Jamesi, prostě nechápu, jak je možné, že vypadáš v televizi tak dobře. V reálu na tobě vůbec nic zvláštního nevidím.‘ Prostě vždycky mi srazí hřebínek, abych si moc nevyskakoval,“ směje se spokojený James Norton.

Kdy sám ale rodinu založí, ještě neví. Záleží na tom, co ho na herecké cestě čeká a jestli už odchod ze seriálu Grantchester nebyl předzvěstí k nové, možná osudové roli.