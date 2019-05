Linda Humlová, Novinky

Květen si nejspíš nejedna z nás představovala jinak. Krátké sukně, lehké jarní šaty a popíjení ledové kávy na zahrádce restaurace, to vše nás zatím čeká.

Letošní počasí je na srážky nadprůměrné, a proto sandálky a lehké materiály střídají holínky a deštníky. Jak být i v dešti stylová? Pořiďte si parku, která je nejen nadčasová, ale také univerzální a praktická.

Jakou si vybrat?

Parka je sama o sobě velmi variabilní kousek, který se dá nosit na sportovní i elegantní styl. Stačí si jen vybrat takovou, která bude zapadat do vašeho stylu.

Elegantní variantou jsou minimalistické, rovně střižené parky, které můžete nosit například místo trenčkotu do práce.

Zleva, Geox (prodává Urbanstore), 3779 Kč. Jacqueline De Young (prodává About You), 1037 Kč. H&M, 999 Kč. Only (prodává Aboutyou.cz, 1037 Kč)

FOTO: archiv firem

Další variantou jsou pak sportovní parky, které se více hodí například na výlety než do města. Zpravidla je zdobí výrazné kapsy a mají nádech army stylu.

Pokud si libujete v extravagantnějších kouscích nebo máte ráda boho styl, pak se porozhlédněte i po parkách s různým druhem zdobení, jako jsou například výšivky či nápisy. Ty pak můžete vyvětrat i na letní festivaly.

Zleva, Only (prodává Answear), 899 Kč. Desigual (prodává Answear), 2599 Kč. Desigual (prodává Answear), 2599 Kč

FOTO: archiv firem

Zleva: Zalando, 2480 Kč. Zoot, 2299 Kč. Zara, 2599 Kč. Zara, 799 Kč

FOTO: archiv firem

Co se týče střihu, v případě, že potřebujete schovat silnější stehna a hýždě, vsaďte na lichotící modely po kolena, které schovají to, co mají.

V opačném případě klidně vsaďte na vypasovaný model po zadek. Pokud chcete parce dodat na ženskosti, vyberte si takovou, která má stahování v pase.

H&M, 1299 Kč

FOTO: archiv firmy

Pokud váháte nad tím, jakou barvu parky si vybrat, pak věřte, že nejklasičtější je khaki, která se hodí takřka ke všemu.

Zleva: Zara, 1299 Kč. Vila (prodává About You), 1817 Kč. Only (prodává About You), 1699 Kč. Vero Moda (prodává About You), 1167 Kč

FOTO: archiv firem

V případě, že vám ale příliš evokuje armádní prostředí, pak se porozhlédněte po ostatních neutrálních barvách, jako je písková či béžová. Skvěle ale vypadá také tmavě modrá či starorůžová.