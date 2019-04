Přivítejte slunečné dny v jarních maxi šatech

Letošní dubnové počasí je opravdu aprílové. Vypadá to ale, že už se konečně začíná blýskat na lepší časy a my budeme moci odložit zimní kabáty definitivně na dno naší skříně. Přivítejte první slunné dny v lichotivých maxi šatech, které užijete od jara do podzimu. Poradíme vám, jak je nosit.