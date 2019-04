Naučte se nosit vzory citrusů

Jaro je v plném proudu, a to znamená jediné. Dejte sbohem nudnému oděvu v tmavých barvách a osvěžte svou skříň přívalem energie v podobě oblečení s motivem citronů. Žlutá barva má navíc na naše vědomí pozitivní vliv, tak neváhejte. Naučíme vás, jak můžete s různými citrusy na oblečení vyrazit do společnosti, na rande nebo třeba do práce.